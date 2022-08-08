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У российского автопрома все возможности для захвата рынка

Драйвером роста станет государственная льготная программа автокредитования
Артем Языков , управляющий директор Совкомбанка
Евгений Разумный / Ведомости

2022 год для российской автомобильной индустрии в целом и рынка автокредитования в частности стал годом структурных изменений. Итоги первых двух месяцев вселяли осторожный оптимизм, так как на фоне несущественного падения количества выданных автокредитов (около 18%) показатель по объему выдач показал прирост более чем на четверть за счет продолжающегося роста среднего чека кредита – от 40% в сегменте автомобилей с пробегом до 44% в сегменте новых авто. Основным вопросом, требовавшим решения на тот момент, была доступность микросхем для наращивания производства и увеличения объема предложения на рынке. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения предполагала поэтапное снижение стоимости автомобилей, усиление объема спецпредложений от дистрибуторов и импортеров и переход к циклу «рынок покупателя», когда за последнего необходимо бороться – в первую очередь ценовыми условиями.

Затем объемы рынка автокредитования резко снизились – с 67,3 млрд руб. в феврале до 16,7  млрд в марте. Рынок продаж автомобилей также обвалился – со 114 000 автомобилей до 55 000 за один месяц. Причиной стали высокая волатильность валюты и, как следствие, беспрецедентный рост стоимости автомобилей для конечного покупателя, который для части автомобильных марок перевалил за 50% к розничным ценам февраля. Не добавлял оптимизма и финансовый сектор: в связи с резким повышением ключевой ставки с 9,5 до 20% (исторически максимальное значение) банки вынуждены были так же резко увеличить стоимость кредитов. Ставка по автокредиту 30% и выше стала «новой реальностью», одновременно часть игроков рынка и вовсе остановили автокредитование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных