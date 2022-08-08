У российского автопрома все возможности для захвата рынка

У российского автопрома все возможности для захвата рынкаДрайвером роста станет государственная льготная программа автокредитования
2022 год для российской автомобильной индустрии в целом и рынка автокредитования в частности стал годом структурных изменений. Итоги первых двух месяцев вселяли осторожный оптимизм, так как на фоне несущественного падения количества выданных автокредитов (около 18%) показатель по объему выдач показал прирост более чем на четверть за счет продолжающегося роста среднего чека кредита – от 40% в сегменте автомобилей с пробегом до 44% в сегменте новых авто. Основным вопросом, требовавшим решения на тот момент, была доступность микросхем для наращивания производства и увеличения объема предложения на рынке. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения предполагала поэтапное снижение стоимости автомобилей, усиление объема спецпредложений от дистрибуторов и импортеров и переход к циклу «рынок покупателя», когда за последнего необходимо бороться – в первую очередь ценовыми условиями.
Затем объемы рынка автокредитования резко снизились – с 67,3 млрд руб. в феврале до 16,7 млрд в марте. Рынок продаж автомобилей также обвалился – со 114 000 автомобилей до 55 000 за один месяц. Причиной стали высокая волатильность валюты и, как следствие, беспрецедентный рост стоимости автомобилей для конечного покупателя, который для части автомобильных марок перевалил за 50% к розничным ценам февраля. Не добавлял оптимизма и финансовый сектор: в связи с резким повышением ключевой ставки с 9,5 до 20% (исторически максимальное значение) банки вынуждены были так же резко увеличить стоимость кредитов. Ставка по автокредиту 30% и выше стала «новой реальностью», одновременно часть игроков рынка и вовсе остановили автокредитование.