У российского автопрома все возможности для захвата рынка

2022 год для российской автомобильной индустрии в целом и рынка автокредитования в частности стал годом структурных изменений. Итоги первых двух месяцев вселяли осторожный оптимизм, так как на фоне несущественного падения количества выданных автокредитов (около 18%) показатель по объему выдач показал прирост более чем на четверть за счет продолжающегося роста среднего чека кредита – от 40% в сегменте автомобилей с пробегом до 44% в сегменте новых авто. Основным вопросом, требовавшим решения на тот момент, была доступность микросхем для наращивания производства и увеличения объема предложения на рынке. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения предполагала поэтапное снижение стоимости автомобилей, усиление объема спецпредложений от дистрибуторов и импортеров и переход к циклу «рынок покупателя», когда за последнего необходимо бороться – в первую очередь ценовыми условиями.