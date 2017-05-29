Две печати и одна подпись

В вузах начались сессии. Во время защит магистерских диссертаций в Европейском университете мое внимание привлекла рецензия на одну из работ, предоставленная сотрудником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Отзыв был подписан рецензентом, подлинность подписи была подтверждена подписью сотрудника отдела кадров СПбГУ, скреплена печатью и, наконец, штампом, свидетельствующим о том, что этот отзыв доступен для публичного обозрения где-то на сайте СПбГУ. Мне вспомнилась история с моей собственной защитой в одном известном английском университете более 10 лет назад.

После защиты мне на электронную почту пришло сообщение, поздравляющее с успешной защитой и окончанием курса. Там не было ни слова про порядок выдачи диплома. Я пошел выяснять ситуацию в отдел кадров. Меня спросили, получил ли я e-mail – ведь этого e-mail было достаточно для подтверждения факта моей защиты. Мне не верилось. Тогда мне написали справку, заверенную одной подписью. Без печати. Этим все и закончилось. Позже я узнал, что в Англии ставить печати вообще не принято – считается, что подписи достаточно. Заверять ее не надо. Подписям доверяют беспрекословно.

Контраст между этими примерами поразителен. Во-первых, он показывает, как даже в малом бизнес-процессы в нашей стране организованы менее эффективно – ценное производственное время тратится на бесполезную беготню в отдел кадров и другие подобные структуры. Во-вторых, он свидетельствует о том, что уровень доверия у нас в обществе ниже, чем в Англии. На две печати и одну подпись.

Экономистам сейчас уже хорошо известно, что более высокий уровень доверия в обществе не только снижает транзакционные издержки, способствует экономическому росту, но также увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, снижает частоту ДТП, повышает эффективность страны в ликвидации последствий стихийных бедствий. Впервые идею о том, что социальное доверие – ключевой фактор в развитии обществ, высказал нобелевский лауреат Кен Эрроу в 1972 г. С тех пор на эту тему были опубликованы тысячи статей.

Интересно, что экономисты видят акт проявления доверия как бы состоящим из двух частей. Первая связана со специфическими предпочтениями людей – склонностью к риску, альтруизмом. Вторая – с верой в надежность других, это ожидание того, что тебя не обманут. Ключевым компонентом этой веры является не только доверительное отношение к непосредственному соседу, но также и доверие к полиции, правовой системе, политикам, парламенту. Предпочтения меняются медленно, а вот на веру и ожидания можно прямо влиять созданием соответствующих условий в обществе.

Корни высокого уровня взаимного недоверия в российском обществе можно искать во временах СССР. Вместе с тем возникает резонный вопрос – стоит ли ожидать снижения этого уровня, если сейчас политику во многом определяют выходцы из силовых ведомств? Кажется, один из принципов силовиков гласит, что недоверие – это мать безопасности. Выводы делайте сами.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге