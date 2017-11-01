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Федор Крашенинников
Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Великая октябрьская конспирология

Великая октябрьская конспирология

Концепции заговора удобны и в 1917 году, и сто лет спустя
Федор Крашенинников

Сто лет назад Россия стояла на пороге большевицкого переворота и последующей многолетней диктатуры коммунистической партии. Как же так получилось, что в обществе не нашлось сил, чтобы остановить его?

Если верить адептам конспирологии, в одном 1917 г. в России темным силам дважды, в феврале и октябре, удалось провернуть один трюк – устроить заговор и свергнуть существующий режим. Такая трактовка истории столетней давности стала едва ли не официальной, и в годовщину большевицкого переворота мы, судя по всему, будем с ней ознакомлены еще раз.

История про германских агентов, готовящих заговор против России, была придумана 100 лет назад. В июле 1917 г., после восстания в Петрограде, в недрах изуродованной революционными чистками контрразведки возникла идея: объявить большевиков агентами германской разведки и тем самым натравить на них общество и развязать себе руки. Никаких серьезных доказательств так и не было представлено, и в итоге попытка враньем спасти рушащийся режим Керенского ударила по нему же самому.

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