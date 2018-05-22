Чем хорош вице-премьер Мутко

Наверное, ни один член нового правительства не вызвал столько эмоций, как вице-премьер Виталий Мутко. Многие даже посчитали это назначение откровенной насмешкой Владимира Путина – да президент и сам публично подтрунивал над вице-премьером. Вспомним подаренный на день рождения англо-русский словарь или крылатую фразу «вместе с Мутко намутили». Дмитрий Медведев, оглашая думским единороссам идею с переброской Мутко на строительство, не сумел сдержать улыбки. А сами единороссы вообще откровенно хохотали.

Но нет, это вовсе не путинский троллинг. В реальности Мутко как раз одна из самых логичных фигур в правительстве. Прежде всего, Мутко – очень давний знакомый Путина. А Путин пока предпочитает делать ставку на проверенные фигуры. Крен в сторону «наставников» прослеживается довольно четко, поэтому такие вице-премьеры, как Мутко или Козак, выглядят вполне органично.

Если посмотреть на Мутко глазами Путина, то он вовсе не выглядит таким уж провальным чиновником. Путин ведь ценит тех, кто решает поставленные перед ними задачи – неважно, какими способами и какой ценой. Грубо говоря, сказано – построить мост. Построил – молодец, а если он окажется самым дорогим в мире, это уже второй вопрос. Главное, что мост стоит.

Справился ли Мутко с подготовкой к Олимпиаде в Сочи? В целом да. Ценник, скандалы – все это вопрос второй. Выиграли ли мы Олимпийские игры? Вообще-то да. Допинг, подмененные пробирки – опять же это вопрос про средства. А цель достигнута. Кстати, первое место в общекомандном зачете мы пока сохранили – после возвращения некоторых уже отобранных медалей.

Давайте заодно вспомним, кто позволил нам выиграть Олимпийские игры. Натурализованные россияне Ан и Уайлд принесли нам пять золотых медалей из общих 11. Но это как раз менеджерское решение, причем на самом деле очень типичное для современной России. Развивать детский спорт, создавать фундамент для выращивания чемпионов – все это очень долго и накладно. А вот технично перекупить нужных спортсменов – это гораздо проще. Но медали-то на шее висят. И это главное. Так и в экономике: можно, конечно, создавать хорошие институты или увеличивать вложения в образование – но все это надо делать долго. Поэтому надо придумать что попроще – но чтобы к утру было готово. А за ценой не постоим. Мутко как раз из таких управленцев. Вот и к чемпионату мира по футболу мы в целом готовы. А скандалы вокруг некоторых арен, стоимость их строительства – в логике нашей власти, это дело десятое.

Но не все так плохо. Положительная черта нашего кабмина – нежелание идти на лобовое столкновение с Западом. Идеологов осажденной крепости там мало. Мутко и здесь в тренде. Не забывайте, что Мутко проводил у нас довольно много крупных международных турниров. Мутко не пустил крымские клубы в чемпионат России. И даже совершенно дикое решение перевести его на систему «осень – весна» объяснялось необходимостью более успешного выступления в еврокубках. Так что будем надеяться, что учить английский язык Мутко не бросил. Хуже от этого не будет.

Автор — генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности