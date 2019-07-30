Мнения / Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Страхи «своих»

Мигранты приезжают в Россию не только из-за денег

Попытки отгородиться от «чужих» означают не защиту своей цивилизации, а отказ от нее
Алексей Левинсон

Когда у нас заходят разговоры о межэтнических отношениях, всегда видно присутствие двух норм. Вроде естественно считать, что одно дело – наши, свои, а совсем другое – чужие. Но в то же время полагается думать, что «несть ни эллина, ни иудея», что мы интернационалисты, что нет плохих и хороших народов, а только плохие и хорошие люди и т. д. Такое раздвоение норм часто предстает в высказываниях: эх, в Союзе жили не так, как теперь, не различали, кто русский, кто нерусский.

Стараются не вспоминать, что это различие более чем внятно проступило, когда Союза не стало и РФ лишилась роли метрополии. Нации титульные разом указали нации государствообразующей, что у нее этого статуса больше нет. На востоке указали жестко: экспроприацией, вытеснениями («чемодан – вокзал – Россия»), на западе обходительнее – языковой политикой, критериями гражданства. Тем из бывшего большинства, кто не уехал, пришлось привыкать к положению национального меньшинства. В большей части случаев острая фаза конфликта прошла. Но там, где это меньшинство многочисленное и где бывший центр пытается его использовать, драма продолжается.

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