Желтых ценников уже не достаточно

Выбирать программы лояльности для того, чтобы по-настоящему экономить – тактика, которой придерживается большинство потребителей. Но выгода – далеко не единственное условие выбора программы лояльности. Помимо прочего, клиенту должно быть еще и интересно. Для компании этот фактор, с одной стороны, – точка роста, а с другой – дополнительная сложность. Участие в программе, членство в «клубе» позволяет не только создать новый опыт, но и установить более глубокую эмоциональную связь с брендом, повлиять даже на изменение паттерна покупательского поведения.