Консолидация Евразии

Сегодняшние проблемы и турбулентности в мировой экономике, в частности в европейской энергетике, являются результатом начала конца «долгого века» (термин Джованни Арриги) доминирования США в глобальной экономике и политике. И началом конца глобализации в ее традиционном понимании как процесса осознанного и целенаправленного формирования суверенными государствами общих и взаимоприемлемых правил игры в становящемся все более единым мировом хозяйстве.