Консолидация Евразии

Консолидация ЕвразииКаковы должны быть рациональные действия нашей страны в рамках нового миропорядка
Сегодняшние проблемы и турбулентности в мировой экономике, в частности в европейской энергетике, являются результатом начала конца «долгого века» (термин Джованни Арриги) доминирования США в глобальной экономике и политике. И началом конца глобализации в ее традиционном понимании как процесса осознанного и целенаправленного формирования суверенными государствами общих и взаимоприемлемых правил игры в становящемся все более единым мировом хозяйстве.
Так что же идет на смену американскому «долгому веку» в таком деглобализируемом мире, единая правовая основа которого целенаправленно разрушается? И каково в нем возможное место России? И каковы должны быть рациональные действия нашей страны в рамках формируемого помимо нашей воли, но навязываемого нам трансатлантическим сообществом нового миропорядка?