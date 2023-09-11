«Четыре тирана»: воля к радости

Итальянский драматург XVIII в. Карло Гольдони – не случайный автор для Константина Райкина. Одна из самых известных его киноролей – Труффальдино в кинофильме «Труффальдино из Бергамо» по пьесе «Слуга двух господ». Да и сама традиция комедии дель арте, на которую драматург опирался (и ее же реформировал, переводя типы в характеры и оснащая импровизированное действо литературной основой), – исток, неизменно питающий эстетику «Сатирикона».