«Четыре тирана»: воля к радости

«Четыре тирана»: воля к радостиВ «Сатириконе» представили комедию по пьесе Гольдони в постановке худрука театра Константина Райкина
Итальянский драматург XVIII в. Карло Гольдони – не случайный автор для Константина Райкина. Одна из самых известных его киноролей – Труффальдино в кинофильме «Труффальдино из Бергамо» по пьесе «Слуга двух господ». Да и сама традиция комедии дель арте, на которую драматург опирался (и ее же реформировал, переводя типы в характеры и оснащая импровизированное действо литературной основой), – исток, неизменно питающий эстетику «Сатирикона».
Сюжет довольно простой. Молодым влюбленным помогают воссоединиться несколько находчивых женщин. Причем сами они мучаются под гнетом «тиранов» – своих мужей – ничуть не меньше, чем их подопечные. Происходит все в последний день венецианского карнавала, на излете неиспробованной радости. Не поощряют их супруги таких развлечений. Словом, любовь и свобода пытаются выбраться из-под грубости, закрепощения и дурацких правил.