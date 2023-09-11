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«Четыре тирана»: воля к радости

В «Сатириконе» представили комедию по пьесе Гольдони в постановке худрука театра Константина Райкина
Ксения Стольная , критик

Итальянский драматург XVIII в. Карло Гольдони – не случайный автор для Константина Райкина. Одна из самых известных его киноролей – Труффальдино в кинофильме «Труффальдино из Бергамо» по пьесе «Слуга двух господ». Да и сама традиция комедии дель арте, на которую драматург опирался (и ее же реформировал, переводя типы в характеры и оснащая импровизированное действо литературной основой), – исток, неизменно питающий эстетику «Сатирикона».

Сюжет довольно простой. Молодым влюбленным помогают воссоединиться несколько находчивых женщин. Причем сами они мучаются под гнетом «тиранов» – своих мужей – ничуть не меньше, чем их подопечные. Происходит все в последний день венецианского карнавала, на излете неиспробованной радости. Не поощряют их супруги таких развлечений. Словом, любовь и свобода пытаются выбраться из-под грубости, закрепощения и дурацких правил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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