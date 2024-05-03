Третий май для трех суверенитетов

Так было не всегда. В 90-е гг. программы федеральных властей не были встроены в электоральные циклы, но носили говорящие названия. Программа 1993–1995 гг. называлась «Развитие реформ и стабилизация российской экономики», следующая – «Реформы и развитие российской экономики в 1995–1997 годах» и последняя – «Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 годах». В 1995 г. был принят федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». С этого момента система планирования стала формально предусматривать разработку прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-экономического развития как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективы. На деле же стратегические документы существовали отдельно от реальных программ, обеспеченных финансированием.