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Третий май для трех суверенитетов

В фокусе новых указов должны быть ценности, технологии и человеческий капитал
Григорий Добромелов , руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга»

Уже совсем скоро состоится инаугурация президента России, за которой последуют отставка правительства и формирование очередного состава кабинета министров. Несмотря на достаточно ритуальный и даже рутинный характер этих процессов, каждый новый президентский срок в последние годы знаменуется выходом указов/указа главы государства, который определяет стратегию развития страны на ближайшие шесть лет.

Так было не всегда. В 90-е гг. программы федеральных властей не были встроены в электоральные циклы, но носили говорящие названия. Программа 1993–1995 гг. называлась «Развитие реформ и стабилизация российской экономики», следующая – «Реформы и развитие российской экономики в 1995–1997 годах» и последняя – «Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 годах». В 1995 г. был принят федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». С этого момента система планирования стала формально предусматривать разработку прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-экономического развития как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективы. На деле же стратегические документы существовали отдельно от реальных программ, обеспеченных финансированием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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