«Юг»: восемь отцов и мальчик с «Полароидом»На Okko вышли первые эпизоды приключенческого сериала о поисках отца
Замкнутый подросток с необычным именем Юг (Ярослав Могильников – Ералаш из «Слова пацана») живет с бабушкой (Надежда Маркина – «Крик тишины»). Мама умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. В день своего четырнадцатилетия Юг находит в стареньком бабулином серванте миллион рублей – деньги, которые его невидимый папа, оказывается, слал ему все эти годы, а «ба» просто складывала в шкаф, то ли брезгуя финансовой помощью от «этой сволочи», то ли расчетливо приберегая на потом. Выходит, отец о нем знает и помнит. А раз так, нужно непременно его разыскать.
Определив при помощи социальной сети «В контакте» круг подозреваемых из восьми человек и прихватив с собой все деньги в качестве доказательства родства, Юг отправляется из родной Находки, Приморский край, на поиски. Первый потенциальный отец живет совсем рядом – полчаса на электричке. Второй – в Якутии, третий – в Ангарске и так дальше до самой Москвы. Встревоженная бабушка в компании меланхоличного следователя (Тимофей Трибунцев – «Чувства Анны», «Монах и бес») бросается в погоню, чтобы вернуть внука домой.