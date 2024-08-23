«Юг»: восемь отцов и мальчик с «Полароидом»

Замкнутый подросток с необычным именем Юг (Ярослав Могильников – Ералаш из «Слова пацана») живет с бабушкой (Надежда Маркина – «Крик тишины»). Мама умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. В день своего четырнадцатилетия Юг находит в стареньком бабулином серванте миллион рублей – деньги, которые его невидимый папа, оказывается, слал ему все эти годы, а «ба» просто складывала в шкаф, то ли брезгуя финансовой помощью от «этой сволочи», то ли расчетливо приберегая на потом. Выходит, отец о нем знает и помнит. А раз так, нужно непременно его разыскать.