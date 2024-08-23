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«Юг»: восемь отцов и мальчик с «Полароидом»

На Okko вышли первые эпизоды приключенческого сериала о поисках отца
Роман Черкасов , критик

Замкнутый подросток с необычным именем Юг (Ярослав Могильников – Ералаш из «Слова пацана») живет с бабушкой (Надежда Маркина – «Крик тишины»). Мама умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. В день своего четырнадцатилетия Юг находит в стареньком бабулином серванте миллион рублей – деньги, которые его невидимый папа, оказывается, слал ему все эти годы, а «ба» просто складывала в шкаф, то ли брезгуя финансовой помощью от «этой сволочи», то ли расчетливо приберегая на потом. Выходит, отец о нем знает и помнит. А раз так, нужно непременно его разыскать.

Определив при помощи социальной сети «В контакте» круг подозреваемых из восьми человек и прихватив с собой все деньги в качестве доказательства родства, Юг отправляется из родной Находки, Приморский край, на поиски. Первый потенциальный отец живет совсем рядом – полчаса на электричке. Второй – в Якутии, третий – в Ангарске и так дальше до самой Москвы. Встревоженная бабушка в компании меланхоличного следователя (Тимофей Трибунцев – «Чувства Анны», «Монах и бес») бросается в погоню, чтобы вернуть внука домой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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