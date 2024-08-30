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«Культурный полюс»: Таруса как российский Барбизон

Выставка в «Новом Иерусалиме» рассказывает о феномене тарусских художников
Анна Нехаева , критик

Таруса была местом притяжения художников разных поколений. Выставка-размышление «Культурный полюс. Таруса» в музее «Новый Иерусалим» рассказывает о художественном феномене этого города и убеждает в целесообразности использования термина «тарусская школа». Ее основы на рубеже XIX–XX вв. заложили Василий Поленов, Николай Крымов, Виктор Борисов-Мусатов. В отличие от более известных Абрамцева или Плеса в этом городе на живописной реке Оке творческая активность не прерывалась более 100 лет – сюда непрерывно приезжали художники, музыканты, ученые.

Именно Поленов увидел в берегах Оки свою любимую Сену, впадающую в Ла-Манш недалеко от Онфлера, – то самое место, где мастер проводил пенсионерскую поездку (в них ездили выпускники Императорской академии художеств, получившие денежное пособие, пенсион. – «Ведомости») с Ильей Репиным. После того как в 1890-х гг. Поленов построил в Тарусе усадьбу Борок, город оживился. Художник начал приглашать в свой дом друзей и коллег, которые отдыхали и творили на пленэрах. Частым гостем здесь была семья Цветаевых. Ее глава, Иван Владимирович, отдыхал тут в свободное время от работ по подготовке открытия Музея изящных искусств на Волхонке (будущий ГМИИ им. Пушкина). У Поленовых гостил Борисов-Мусатов, участник объединения «Мир искусства», запечатлевший Тарусу в своих лирических пейзажах. Позднее на берега Оки приезжал Крымов, тут же построил дом Василий Ватагин, прославившийся в СССР как талантливый анималист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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