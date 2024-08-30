«Культурный полюс»: Таруса как российский Барбизон

Именно Поленов увидел в берегах Оки свою любимую Сену, впадающую в Ла-Манш недалеко от Онфлера, – то самое место, где мастер проводил пенсионерскую поездку (в них ездили выпускники Императорской академии художеств, получившие денежное пособие, пенсион. – «Ведомости») с Ильей Репиным. После того как в 1890-х гг. Поленов построил в Тарусе усадьбу Борок, город оживился. Художник начал приглашать в свой дом друзей и коллег, которые отдыхали и творили на пленэрах. Частым гостем здесь была семья Цветаевых. Ее глава, Иван Владимирович, отдыхал тут в свободное время от работ по подготовке открытия Музея изящных искусств на Волхонке (будущий ГМИИ им. Пушкина). У Поленовых гостил Борисов-Мусатов, участник объединения «Мир искусства», запечатлевший Тарусу в своих лирических пейзажах. Позднее на берега Оки приезжал Крымов, тут же построил дом Василий Ватагин, прославившийся в СССР как талантливый анималист.