«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»: говорит тишина

«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»: говорит тишинаСергей Женовач поставил в Студии театрального искусства Чехова почти без слов
Основатель и бессменный худрук СТИ Сергей Женовач, с одной стороны, последовательно продолжает в своих спектаклях традиции русского психологического театра. И в то же время неизменно испытывает их формальными и пространственными экспериментами. Вместе с постоянным соавтором – художником Александром Боровским они раз за разом берутся за классические тексты и пересочиняют их. Так появились «Три сестры», где герои блуждают меж стволов деревьев, заполняющих сценическую площадку. По мотивам гоголевского «Ревизора» поставили «Лабардан-с», перенеся действие в нечто подобное римским термам. И вот – последняя пьеса Чехова «Вишневый сад», от многословия которой не осталось и следа.
Автор определял жанр произведения как комедию. Спектакль Женовача – редкий случай, когда комедийное начало, прямо скажем, трудно уловимое в «Вишневом саде», оказалось не вытравлено. К Чехову режиссер пошел через сращивание пьесы с гоголевским гротеском. Причем истинно гоголевским: смешное не тотально, оно не поглощает драматизм и сосуществует с трогательным, печальным, а иногда даже трагическим и страшным.