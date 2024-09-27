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«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»: говорит тишина

Сергей Женовач поставил в Студии театрального искусства Чехова почти без слов
Ксения Стольная , критик

Основатель и бессменный худрук СТИ Сергей Женовач, с одной стороны, последовательно продолжает в своих спектаклях традиции русского психологического театра. И в то же время неизменно испытывает их формальными и пространственными экспериментами. Вместе с постоянным соавтором – художником Александром Боровским они раз за разом берутся за классические тексты и пересочиняют их. Так появились «Три сестры», где герои блуждают меж стволов деревьев, заполняющих сценическую площадку. По мотивам гоголевского «Ревизора» поставили «Лабардан-с», перенеся действие в нечто подобное римским термам. И вот – последняя пьеса Чехова «Вишневый сад», от многословия которой не осталось и следа. 

Автор определял жанр произведения как комедию. Спектакль Женовача – редкий случай, когда комедийное начало, прямо скажем, трудно уловимое в «Вишневом саде», оказалось не вытравлено. К Чехову режиссер пошел через сращивание пьесы с гоголевским гротеском. Причем истинно гоголевским: смешное не тотально, оно не поглощает драматизм и сосуществует с трогательным, печальным, а иногда даже трагическим и страшным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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