«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»: говорит тишина

Основатель и бессменный худрук СТИ Сергей Женовач, с одной стороны, последовательно продолжает в своих спектаклях традиции русского психологического театра. И в то же время неизменно испытывает их формальными и пространственными экспериментами. Вместе с постоянным соавтором – художником Александром Боровским они раз за разом берутся за классические тексты и пересочиняют их. Так появились «Три сестры», где герои блуждают меж стволов деревьев, заполняющих сценическую площадку. По мотивам гоголевского «Ревизора» поставили «Лабардан-с», перенеся действие в нечто подобное римским термам. И вот – последняя пьеса Чехова «Вишневый сад», от многословия которой не осталось и следа.