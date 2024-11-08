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«Франкенштейн»: страх и ненависть

Режиссер Надежда Кубайлат поставила в «Среде 21» спектакль-триллер о монстрах внутри нас
Наталья Витвицкая , критик

Премьеру режиссера Надежды Кубайлат в театре «Среда 21» ждали три года. Интригу задавал безоговорочный успех там же поставленного «Капитала» по труду Карла Маркса. Однако выпускница Мастерской Сергея Женовача и педагог в Мастерской Юрия Бутусова, дважды замеченная главной театральной премией страны «Золотая маска» («Капитал» номинировался, постановка «Питер Пэн» входила в лонг-лист премии), Кубайлат спектакли ставит нечасто, подолгу вынашивая замыслы и выращивая смыслы. Ожидания оправдались. Случившийся «Франкенштейн» – умная и сложная постановка. А еще громкая, неистовая и отвязная.

Редко в театре вспоминаемый готический роман Мэри Шелли об ученом, создавшем, а затем предавшем собственное творение, Кубайлат переосмыслила, дополнив философской и мистической поэзией Кольдриджа, Байрона и Блейка. И предложила зрителю взглянуть на события с позиции автора произведения, создателя Франкенштейна, одержимого великой идеей о создании новой породы людей и, собственно, монстра, никаким монстром на деле не являющимся. И если сама Мэри Шелли чуть отстраненно и лишь тихо рассказывает о своей затее, напоминает, что создала свой «роман ужасов» на спор, в 18 лет, то версии развития сюжета ученого и его «детища» – это исповеди одна другой надрывнее и страшнее. Они не озвучиваются последовательно, а как будто прорастают друг в друге, добавляя спектаклю объема и глубины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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