Инженерная задача – догнать Португалию

Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 000 человек. Об этом на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент компании по производству электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, и даже рост зарплат в первом полугодии на 15–25% не закрыл этот дефицит.