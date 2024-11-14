Инженерная задача – догнать Португалию

Инженерная задача – догнать ПортугалиюПочему в стране пытаются преодолеть дефицит технических кадров
Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 000 человек. Об этом на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент компании по производству электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, и даже рост зарплат в первом полугодии на 15–25% не закрыл этот дефицит.
Инженер – не продавец, специалисты такого профиля готовятся годами. Между тем после 90-х, когда слова «инженер» и «нищий» стали едва ли не синонимами, вся цепочка российского образования резко сократила подготовку в этом направлении.
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