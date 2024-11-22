Театр без посредников

Театр без посредниковПобеда над спекулянтами вернет справедливые цены на билеты
«Любить искусство в себе, а не себя в искусстве», – говорил Станиславский. Очень верное замечание. Особенно сегодня, когда многие забыли, что наша миссия прежде всего транслировать вечные ценности, давать возможность разделить мысли, чувства, эмоции, а не заниматься самолюбованием и стремиться в эгоистичном порыве заработать побольше на кассовом представлении. Впечатления, которые дарит человеку театр, должны быть доступны абсолютно каждому.
В последние годы театральная публика сильно помолодела. И это не может не радовать. Самая широкая наша аудитория – это молодежь в возрасте 18–24 лет. На 2-м месте люди 25–34 лет и семьи с детьми.
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