Театр без посредников

«Любить искусство в себе, а не себя в искусстве», – говорил Станиславский. Очень верное замечание. Особенно сегодня, когда многие забыли, что наша миссия прежде всего транслировать вечные ценности, давать возможность разделить мысли, чувства, эмоции, а не заниматься самолюбованием и стремиться в эгоистичном порыве заработать побольше на кассовом представлении. Впечатления, которые дарит человеку театр, должны быть доступны абсолютно каждому.