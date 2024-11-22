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Театр без посредников

Победа над спекулянтами вернет справедливые цены на билеты
Евгений Герасимов , народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке

«Любить искусство в себе, а не себя в искусстве», – говорил Станиславский. Очень верное замечание. Особенно сегодня, когда многие забыли, что наша миссия прежде всего транслировать вечные ценности, давать возможность разделить мысли, чувства, эмоции, а не заниматься самолюбованием и стремиться в эгоистичном порыве заработать побольше на кассовом представлении. Впечатления, которые дарит человеку театр, должны быть доступны абсолютно каждому.

В последние годы театральная публика сильно помолодела. И это не может не радовать. Самая широкая наша аудитория – это молодежь в возрасте 18–24 лет. На 2-м месте люди 25–34 лет и семьи с детьми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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