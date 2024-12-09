Что случилось с Дамаском, столицей арабского мира

Берлин и Париж с энтузиазмом восприняли информацию о конце эпохи правления семейства Асадов, находившихся у власти с 1970 г. Новым лидером Сирии стал в итоге Абу Мухаммад аль-Джулани. Он родился в 1982 г. в Дамаске, в 2003 г. отправился в Ирак воевать с американцами, где вскоре оказался в плену. Входил в состав иракского крыла «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ), руководителем которого был Заркави, развернувший настоящий режим террора в отношении иракского народа. В 2006 г. Заркави был ликвидирован. Аль-Джулани является основателем «Фронта Нусра» (отделение «Аль-Каиды») и, судя по имеющимся данным, неоднократно переходил из одного лагеря в другой. Где находятся источники его финансирования, откуда его окружение и связи? Куда ведут следы – в Париж, в Анкару, в Вашингтон? Или куда-то еще?