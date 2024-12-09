Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

Что случилось с Дамаском, столицей арабского мира

Сирия оказалась в эпицентре гибридной войны, и пока неизвестно, сохранят ли там порядок «повстанцы»
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

В воскресенье Дамаск стремительно перешел под контроль боевиков террористического движения «Хайят Тахрир Аш-Шам», что в переводе с арабского означает «Организация освобождения Леванта» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Под словом Шам кроется еще и традиционное историческое арабское название всего региона восточного Средиземноморья. К этому региону относятся и земли, которые лежат далеко за пределами национальных границ сирийского национального государства, образовавшегося в результате распада Османской империи по итогам Первой мировой войны и в результате усилий французов и англичан.

Но это название – Шам – ассоциируется еще и непосредственно с городом Дамаском, древнейшей столицей Арабского халифата. Именно здесь, на месте византийского храма Св. Иоанна Крестителя, правящей династией Омейядов была построена знаменитая Большая дамасская мечеть. Дамаск является центром сразу нескольких религий и одновременно родиной большого числа очень разных этнических групп, что во все времена и эпохи наделяло Сирию особой атмосферой и свойственным только ей неповторимым духом. Второго такого города, как Дамаск, просто не найдешь.

В 1988 г. я впервые оказалась в этом древнем городе для работы над диссертаций, посвященной вопросу формирования государственных границ на фоне многочисленных конфликтов между Израилем и его соседями, и еще застала Сирию эпохи правления Хафеза Асада.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер относился к Хафезу Асаду – бывшему военному летчику и представителю алавитского этнического меньшинства – с глубоким почтением. Он даже называл его Бисмарком Ближнего Востока. Ведь именно Асаду удавалось железной рукой поддерживать хрупкий баланс сил не только внутри самой Сирии, но и за ее пределами. С уважением к нему относился не только Вашингтон, но и многие руководители Израиля. И хотя израильтяне всегда добивались ослабления Дамаска, они никогда не стремились его окончательно уничтожить. Там ценили ту стабильность, которую обеспечивала правящая семья Асада.

Заметную роль в истории Сирии сыграли и Советский Союз, и ставшая преемником СССР Россия. Да и в царские времена в регионе Шама действовало более 100 школ, где преподавание велось на русском языке. Поскольку подавляющее большинство христиан-арабов придерживались православного вероисповедания, именно узы общей веры подпитывали их верность русскому царю, несмотря на то что сами они являлись гражданами Османской империи и эти две империи нередко враждовали друг с другом.

Многочисленные гибридные войны

За последнее столетие ситуация в регионе не стала проще. Напротив, войны за Дамаск и земли вокруг него всегда были ожесточенными и затяжными. В 1918 г. представители династии Хашимитов при частичной финансовой поддержке со стороны Британской империи возглавили арабское восстание против владычества османов. Хашимитам была обещана помощь в образовании Объединенного арабского королевства со столицей в Дамаске. Однако едва воины-бедуины вошли в Дамаск, как тут же начались междоусобные распри вокруг того, кому же достанется самый лакомый кусок военной добычи. В конечном итоге арабское восстание было бесславно подавлено на поле боя, а Дамаск перешел под управление Франции.

В основу решений по определению границ между будущими подмандатными территориями, а впоследствии – национальными государствами на территории упраздненной Османской империи – легло нефтяное соглашение, заключенное весной 1920 г. в итальянском городе Сан-Ремо. При этом карта раздела империи, согласованная ранее в рамках так называемого Соглашения Сайкса-Пико (которое стало результатом обмена секретными письмами между Парижем и Лондоном и в котором поначалу участвовал и Петербург), радикально отличалась от тех колониальных договоренностей, которые в итоге были достигнуты Францией и Британской империей. Миру стало известно об этих планах европейских держав по разделу Османской империи, когда в результате революции 1917 г. в Петрограде оказались открытыми для доступа императорские архивы.

С тех самых пор европейцы постоянно сохраняют свое влияние и присутствие на территории Сирии и Ливана, добиваясь благодаря этому продвижения своей повестки и обеспечения соблюдения своих национальных интересов. Войны, которые велись в Сирии в прошлом и ведутся в настоящем, в том числе война, начавшаяся еще в 2011 г., никогда не были гражданскими войнами. Это были гибридные войны с участием самых разных заинтересованных сторон. Последние 20 лет заметную роль здесь играет Турция.

С приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана в 2001 г. было положено начало проведению Турцией неоосманской внешней политики, в которой Дамаску отводилась особая роль. Все громче стали звучать заявления Эрдогана о притязаниях Турции на Алеппо и другие регионы в северной части Сирии. Да и все эмиры арабских нефтяных монархий тоже стремились обеспечить свое присутствие в Дамаске, единственной истинной арабской столице.

Связи Сирии с Ираном тоже носят давний характер. Они восходят к фетве Высшего шиитского совета о признании алавитов шиитами, а значит, и мусульманами. Религиозные обряды алавитов имеют эллинистическое происхождение и по мнению мусульман-суннитов носят еретический характер. После победы Исламской революции в Иране в 1979 г. Дамаск стал для Исламской Республики Иран важным направлением для организации жизненно важного коридора снабжения и поставок. Однако сейчас, в декабре 2024 г., иранские войска не смогли пробиться к Дамаску, поскольку поддерживаемые американцами отряды боевиков перекрыли им этот коридор.

Террористы у власти

Берлин и Париж с энтузиазмом восприняли информацию о конце эпохи правления семейства Асадов, находившихся у власти с 1970 г. Новым лидером Сирии стал в итоге Абу Мухаммад аль-Джулани. Он родился в 1982 г. в Дамаске, в 2003 г. отправился в Ирак воевать с американцами, где вскоре оказался в плену. Входил в состав иракского крыла «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ), руководителем которого был Заркави, развернувший настоящий режим террора в отношении иракского народа. В 2006 г. Заркави был ликвидирован. Аль-Джулани является основателем «Фронта Нусра» (отделение «Аль-Каиды») и, судя по имеющимся данным, неоднократно переходил из одного лагеря в другой. Где находятся источники его финансирования, откуда его окружение и связи? Куда ведут следы – в Париж, в Анкару, в Вашингтон? Или куда-то еще?

Он представляется подходящим кандидатом на роль «нового прагматичного лица» Сирии, которого Запад с энтузиастом именует «умеренным повстанцем». К тому же он способен выступить с интервью на канале CNN.

Но возникает законный вопрос: а как террористическое движение собирается управлять истерзанной войной страной? На что будут жить сирийцы? Не повторится ли история с массовым голодом, случившимся в годы Первой мировой войны? Не станем ли мы свидетелями массовых расправ, подобных тем ужасам, которые творил ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) в 2014-2015 гг.? Не начнется ли кровавое сведение счетов?

Сегодня невозможно дать однозначный ответ на все эти вопросы. Но я хотела бы отдать должное всем тем российским военнослужащим, учителям и многочисленным гражданским лицам, кто в течение последних 10 лет делал все возможное для спасения человеческих жизней.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных