Что случилось с Дамаском, столицей арабского мираСирия оказалась в эпицентре гибридной войны, и пока неизвестно, сохранят ли там порядок «повстанцы»
В воскресенье Дамаск стремительно перешел под контроль боевиков террористического движения «Хайят Тахрир Аш-Шам», что в переводе с арабского означает «Организация освобождения Леванта»
Но это название – Шам – ассоциируется еще и непосредственно с городом Дамаском, древнейшей столицей Арабского халифата. Именно здесь, на месте византийского храма Св. Иоанна Крестителя, правящей династией Омейядов была построена знаменитая Большая дамасская мечеть. Дамаск является центром сразу нескольких религий и одновременно родиной большого числа очень разных этнических групп, что во все времена и эпохи наделяло Сирию особой атмосферой и свойственным только ей неповторимым духом. Второго такого города, как Дамаск, просто не найдешь.
В 1988 г. я впервые оказалась в этом древнем городе для работы над диссертаций, посвященной вопросу формирования государственных границ на фоне многочисленных конфликтов между Израилем и его соседями, и еще застала Сирию эпохи правления Хафеза Асада.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер относился к Хафезу Асаду – бывшему военному летчику и представителю алавитского этнического меньшинства – с глубоким почтением. Он даже называл его Бисмарком Ближнего Востока. Ведь именно Асаду удавалось железной рукой поддерживать хрупкий баланс сил не только внутри самой Сирии, но и за ее пределами. С уважением к нему относился не только Вашингтон, но и многие руководители Израиля. И хотя израильтяне всегда добивались ослабления Дамаска, они никогда не стремились его окончательно уничтожить. Там ценили ту стабильность, которую обеспечивала правящая семья Асада.
Заметную роль в истории Сирии сыграли и Советский Союз, и ставшая преемником СССР Россия. Да и в царские времена в регионе Шама действовало более 100 школ, где преподавание велось на русском языке. Поскольку подавляющее большинство христиан-арабов придерживались православного вероисповедания, именно узы общей веры подпитывали их верность русскому царю, несмотря на то что сами они являлись гражданами Османской империи и эти две империи нередко враждовали друг с другом.
Многочисленные гибридные войны
За последнее столетие ситуация в регионе не стала проще. Напротив, войны за Дамаск и земли вокруг него всегда были ожесточенными и затяжными. В 1918 г. представители династии Хашимитов при частичной финансовой поддержке со стороны Британской империи возглавили арабское восстание против владычества османов. Хашимитам была обещана помощь в образовании Объединенного арабского королевства со столицей в Дамаске. Однако едва воины-бедуины вошли в Дамаск, как тут же начались междоусобные распри вокруг того, кому же достанется самый лакомый кусок военной добычи. В конечном итоге арабское восстание было бесславно подавлено на поле боя, а Дамаск перешел под управление Франции.
В основу решений по определению границ между будущими подмандатными территориями, а впоследствии – национальными государствами на территории упраздненной Османской империи – легло нефтяное соглашение, заключенное весной 1920 г. в итальянском городе Сан-Ремо. При этом карта раздела империи, согласованная ранее в рамках так называемого Соглашения Сайкса-Пико (которое стало результатом обмена секретными письмами между Парижем и Лондоном и в котором поначалу участвовал и Петербург), радикально отличалась от тех колониальных договоренностей, которые в итоге были достигнуты Францией и Британской империей. Миру стало известно об этих планах европейских держав по разделу Османской империи, когда в результате революции 1917 г. в Петрограде оказались открытыми для доступа императорские архивы.
С тех самых пор европейцы постоянно сохраняют свое влияние и присутствие на территории Сирии и Ливана, добиваясь благодаря этому продвижения своей повестки и обеспечения соблюдения своих национальных интересов. Войны, которые велись в Сирии в прошлом и ведутся в настоящем, в том числе война, начавшаяся еще в 2011 г., никогда не были гражданскими войнами. Это были гибридные войны с участием самых разных заинтересованных сторон. Последние 20 лет заметную роль здесь играет Турция.
С приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана в 2001 г. было положено начало проведению Турцией неоосманской внешней политики, в которой Дамаску отводилась особая роль. Все громче стали звучать заявления Эрдогана о притязаниях Турции на Алеппо и другие регионы в северной части Сирии. Да и все эмиры арабских нефтяных монархий тоже стремились обеспечить свое присутствие в Дамаске, единственной истинной арабской столице.
Связи Сирии с Ираном тоже носят давний характер. Они восходят к фетве Высшего шиитского совета о признании алавитов шиитами, а значит, и мусульманами. Религиозные обряды алавитов имеют эллинистическое происхождение и по мнению мусульман-суннитов носят еретический характер. После победы Исламской революции в Иране в 1979 г. Дамаск стал для Исламской Республики Иран важным направлением для организации жизненно важного коридора снабжения и поставок. Однако сейчас, в декабре 2024 г., иранские войска не смогли пробиться к Дамаску, поскольку поддерживаемые американцами отряды боевиков перекрыли им этот коридор.
Террористы у власти
Берлин и Париж с энтузиазмом восприняли информацию о конце эпохи правления семейства Асадов, находившихся у власти с 1970 г. Новым лидером Сирии стал в итоге Абу Мухаммад аль-Джулани. Он родился в 1982 г. в Дамаске, в 2003 г. отправился в Ирак воевать с американцами, где вскоре оказался в плену. Входил в состав иракского крыла «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ), руководителем которого был Заркави, развернувший настоящий режим террора в отношении иракского народа. В 2006 г. Заркави был ликвидирован. Аль-Джулани является основателем «Фронта Нусра» (отделение «Аль-Каиды») и, судя по имеющимся данным, неоднократно переходил из одного лагеря в другой. Где находятся источники его финансирования, откуда его окружение и связи? Куда ведут следы – в Париж, в Анкару, в Вашингтон? Или куда-то еще?
Он представляется подходящим кандидатом на роль «нового прагматичного лица» Сирии, которого Запад с энтузиастом именует «умеренным повстанцем». К тому же он способен выступить с интервью на канале CNN.
Но возникает законный вопрос: а как террористическое движение собирается управлять истерзанной войной страной? На что будут жить сирийцы? Не повторится ли история с массовым голодом, случившимся в годы Первой мировой войны? Не станем ли мы свидетелями массовых расправ, подобных тем ужасам, которые творил ИГИЛ
Сегодня невозможно дать однозначный ответ на все эти вопросы. Но я хотела бы отдать должное всем тем российским военнослужащим, учителям и многочисленным гражданским лицам, кто в течение последних 10 лет делал все возможное для спасения человеческих жизней.