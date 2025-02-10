Экономический код культуры

Экономический код культурыОпекаемые и окупаемые блага должны обмениваться результатами творчества
Пока человечество выживало, основными экономическими благами, которые были ценны и важны, были блага материальные. Их производство и стоимость сегодня достаточно легко посчитать. Но, по мере того как материальные потребности удовлетворялись, появился совершенно другой запрос – на продукты культурные, которые дают опыт, знания, впечатления. Они и приобрели особую ценность. И за эти продукты стали платить. Поэтому культура стала частью деятельности и предметом изучения экономистов.
Феномен креативных индустрий это подтверждает. Они напоминают обычные, промышленные индустрии – в них реализуется полный цикл производства, «сборки» и продажи продукта. Только их продукт – культурный. Он удовлетворяет нематериальные запросы. А экономика и экономический эффект здесь создаются с помощью прав интеллектуальной собственности, т. е. прав на нематериальные объекты, – они обеспечивают возможность купли-продажи и обмена результатами творчества, т. е. экономической деятельности.