Экономический код культуры

Пока человечество выживало, основными экономическими благами, которые были ценны и важны, были блага материальные. Их производство и стоимость сегодня достаточно легко посчитать. Но, по мере того как материальные потребности удовлетворялись, появился совершенно другой запрос – на продукты культурные, которые дают опыт, знания, впечатления. Они и приобрели особую ценность. И за эти продукты стали платить. Поэтому культура стала частью деятельности и предметом изучения экономистов.