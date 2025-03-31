Смелые решения – шанс для развития Арктики

Смелые решения – шанс для развития АрктикиИ способ преодолеть отставание на этой территории
В 2017 г. на заседании IV форума «Арктика – территория диалога» президент Владимир Путин поручил проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий. Прошло восемь лет – палочка рядом с римской цифрой V в названии форума передвинулась вправо, как и решение вопросов комплексного развития региона. Неслучайно на совещании по Арктической зоне и Арктическому транспортному коридору президент был вынужден констатировать, что решения «до сих пор не приняты, а модель [развития Севморпути] не составлена».
За эти годы стратегическое значение Арктики только возросло. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа Америка вернула в геополитический дискурс модифицированный вариант доктрины Монро, прочертив заявлениями нового старого президента виртуальным циркулем круг, центр которого где-то в районе Альбукерке, штат Нью-Мексико, а окружность – в районе Панамского канала и северных вод Гренландии. Территорий и ресурсов внутри этого круга достаточно для процветания США. Весь мир же может возвращаться к доктринам Мэхэна с контролем за водными путями и Маккиндера с борьбой за хартлэнд, который как раз омывается морями Арктического транспортного коридора.