«Борис Кустодиев»: красавицы-купчихи и не только

«Борис Кустодиев»: красавицы-купчихи и не толькоМонографическая выставка в Третьяковской галерее позволяет оценить реальный диапазон художника
Имя Кустодиева ассоциируется со знаменитыми портретами «русских Венер». На выставке можно увидеть и классическую «Купчиху за чаем» (1918 г.), которую специально привезли из петербургского Русского музея. И собственную «третьяковскую» «Купчиху» 1915 г. Видно, как мастер любуется своей моделью – статной румяной женщиной в закрытом фиолетовом платье. Героиня расположена в самом центре полотна и словно подчиняет себе пейзаж – портовый город с пестрыми вывесками и улицей, спускающейся к реке. Динамику картине придает выглядывающий из лавки приказчик, который зазывает купчиху в свое заведение.
Как ни удивительно, но этот почти сказочный мир, где царит благополучие, а от «драки красок» веет безудержным весельем и праздником, Кустодиев создавал в крайне тяжелый период своей жизни. В 1909 г. у него обнаружили признаки опухоли спинного мозга. Последовала серия операций, из-за которых у художника развился паралич нижней части тела. Но чем мрачнее была реальность вокруг, тем более жизнерадостной и яркой была живопись художника.