«Борис Кустодиев»: красавицы-купчихи и не только

Как ни удивительно, но этот почти сказочный мир, где царит благополучие, а от «драки красок» веет безудержным весельем и праздником, Кустодиев создавал в крайне тяжелый период своей жизни. В 1909 г. у него обнаружили признаки опухоли спинного мозга. Последовала серия операций, из-за которых у художника развился паралич нижней части тела. Но чем мрачнее была реальность вокруг, тем более жизнерадостной и яркой была живопись художника.