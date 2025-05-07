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«Борис Кустодиев»: красавицы-купчихи и не только

Монографическая выставка в Третьяковской галерее позволяет оценить реальный диапазон художника
Анна Нехаева , критик

Имя Кустодиева ассоциируется со знаменитыми портретами «русских Венер». На выставке можно увидеть и классическую «Купчиху за чаем» (1918 г.), которую специально привезли из петербургского Русского музея. И собственную «третьяковскую» «Купчиху» 1915 г. Видно, как мастер любуется своей моделью – статной румяной женщиной в закрытом фиолетовом платье. Героиня расположена в самом центре полотна и словно подчиняет себе пейзаж – портовый город с пестрыми вывесками и улицей, спускающейся к реке. Динамику картине придает выглядывающий из лавки приказчик, который зазывает купчиху в свое заведение.

Как ни удивительно, но этот почти сказочный мир, где царит благополучие, а от «драки красок» веет безудержным весельем и праздником, Кустодиев создавал в крайне тяжелый период своей жизни. В 1909 г. у него обнаружили признаки опухоли спинного мозга. Последовала серия операций, из-за которых у художника развился паралич нижней части тела. Но чем мрачнее была реальность вокруг, тем более жизнерадостной и яркой была живопись художника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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