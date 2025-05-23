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«Москва майская»: потерянный роман Лимонова

История, как писатель разлюбил столицу, рассказана в стиле Кристофера Нолана
Николай Корнацкий , критик

Рукописи, к сожалению, горят, но иногда находятся копии. Роман «Москва майская» был написан в 1986 г. в Париже, однако так и не был напечатан. Лимонов передал текст Марии Розановой, издательнице журнала «Синтаксис», и та отсоветовала публиковать. Да и сам Лимонов полагал вещь слабой, потому покорно отправил «в стол». Когда спустя годы передумал, было поздно – собственный экземпляр потерялся при переездах. И вот совсем недавно «Москва майская» нашлась в американском архиве Андрея Синявского (Мария Розанова была его женой) и выходит почти 40 лет спустя в издательстве «Альпина нон-фикшн». У таких авторов, как Лимонов, интересны даже неудачи, однако «Москву майскую» как раз провалом не назовешь. Затянутая, неровная, но все равно это крайне любопытная книга. «Потерянное звено» между его харьковским и нью-йоркским циклами и ценное свидетельство о жизни московской арт-богемы конца 1960-х гг.

Лимонов невзлюбил роман из-за того, что, по собственному признанию, не смог совладать с формой. Ключевые события разворачиваются всего три майских дня 1969 г., однако повествование – в духе фильмов Кристофера Нолана – постоянно скачет флешбэками. Их слишком много, и не все они равноценны. Но у писателя хорошая память, подробный дневник под рукой, и ему жаль упустить очередную сценку или лирическое отступление в духе романа XIX в. Лимонов сознательно играет в ерническую стилизацию – регулярно сравнивает себя с Растиньяком из бальзаковского «Отца Горио» и пишет о себе в третьем лице: «наш герой». Как и его французская ролевая модель, писатель прибыл покорять столицу и как раз в мае 1969-го должен был наконец достичь заветной цели – стать москвичом. С помощью хитроумной интриги, включающей фиктивный брак, подставного жениха и переклеенное фото в паспорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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