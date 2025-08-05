Золотые рекорды

Мировой рынок металлов переживает историческую трансформацию: доля золота в международных резервах достигла рекордных 20%, платина взлетела на 50% с начала года, серебро демонстрирует 13-летние максимумы, а медь готовится к долгосрочному росту на фоне энергетического перехода. Центробанки Китая, России и Индии приобрели более 244 т золота только в I квартале 2025 г., формируя новую реальность, где физические активы становятся основой финансовой стабильности в мире геополитической напряженности и дедолларизации.