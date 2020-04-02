Беглец в России больше чем беглец

Вот совершенно правильно наш уважаемый пресс-секретарь нашего любимого президента это самое «Эхо Москвы» припечатал! Мало того, что эта радиостанция, как со знанием дела подметил когда-то сам Владимир Владимирович, «поливает его поносом с утра до вечера», так она, понимаешь, еще и дает свой эфир кому попало. Ну это ж надо было такое придумать: попросить комментарии о кризисе на нефтяном рынке у Михаила Ходорковского! Который, как убедительно доказало наше самое объективное в мире следствие и подтвердил наш самый гуманный в мире суд, украл сам у себя всю нефть – своими собственными руками, которые к тому же у него еще и по локоть в крови! Хотя нет, насчет рук и локтей следователи находятся еще только в процессе убедительного доказывания, в связи с чем упомянутый гражданин как раз и был объявлен в 2015 г. в международный розыск. Что, к сожалению, совершенно не мешает ему плести всяческие интриги против законно избранной российской власти и, говоря по-путински, поливать поносом ее мудрую внутреннюю и внешнюю политику.