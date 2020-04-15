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Чем московские руководители похожи на корейских комсомольцев

Проблемы с пропускной системой оказались неожиданными только для властей
Дмитрий Камышев
Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки [в метро] не приводили к массовому скоплению людей.
Сергей Собянин мэр Москвы

От первого дня работы пропускной системы в «самоизолировавшейся» Москве многие горожане не ждали ничего хорошего. И их ожидания, разумеется, оправдались.

Мало того что на всех въездах в столицу 15 апреля образовались километровые пробки, так еще и в вестибюлях метро и ведущих к ним подземных переходах выстроились длинные плотные очереди. Если бы какой-то неведомый злодей решил в сжатые сроки вывести Москву в число мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом, то лучшего способа для этого, наверное, и придумать было трудно – разве что принудительно загнать всех москвичей и гостей столицы в храмы и мечети на празднование Пасхи и Рамадана.

Но обвинять в этом мудрых руководителей столицы и отважных полицейских начальников, естественно, никак нельзя. Ну действительно: мог ли кто-то из них подумать, что оформить цифровые пропуска пожелают аж 3,2 млн москвичей, которые, вместо того чтобы тихо сидеть дома в ожидании обещанных президентом щедрых выплат, ломанутся либо работать, либо искать новую работу взамен потерянной? И что все 2,3 млн получивших такие разрешения (за вычетом 900 000 аннулированных) вдруг реально захотят ими воспользоваться, а не распечатают и повесят на стену рядом с семейными фотографиями? И уж тем более никто не мог даже предположить, что пропуск пассажиров на станцию метро через одну-единственную дверь (если, конечно, многочисленные видео в соцсетях на эту тему не являются фейками, снятыми на калифорнийских квартирах) почему-то обернется жутким столпотворением с полным игнорированием «социальной дистанции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных