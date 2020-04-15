Чем московские руководители похожи на корейских комсомольцев

Но обвинять в этом мудрых руководителей столицы и отважных полицейских начальников, естественно, никак нельзя. Ну действительно: мог ли кто-то из них подумать, что оформить цифровые пропуска пожелают аж 3,2 млн москвичей, которые, вместо того чтобы тихо сидеть дома в ожидании обещанных президентом щедрых выплат, ломанутся либо работать, либо искать новую работу взамен потерянной? И что все 2,3 млн получивших такие разрешения (за вычетом 900 000 аннулированных) вдруг реально захотят ими воспользоваться, а не распечатают и повесят на стену рядом с семейными фотографиями? И уж тем более никто не мог даже предположить, что пропуск пассажиров на станцию метро через одну-единственную дверь (если, конечно, многочисленные видео в соцсетях на эту тему не являются фейками, снятыми на калифорнийских квартирах) почему-то обернется жутким столпотворением с полным игнорированием «социальной дистанции».