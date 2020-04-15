Чем московские руководители похожи на корейских комсомольцев

Чем московские руководители похожи на корейских комсомольцевПроблемы с пропускной системой оказались неожиданными только для властей
Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки [в метро] не приводили к массовому скоплению людей.
От первого дня работы пропускной системы в «самоизолировавшейся» Москве многие горожане не ждали ничего хорошего. И их ожидания, разумеется, оправдались.
Мало того что на всех въездах в столицу 15 апреля образовались километровые пробки, так еще и в вестибюлях метро и ведущих к ним подземных переходах выстроились длинные плотные очереди. Если бы какой-то неведомый злодей решил в сжатые сроки вывести Москву в число мировых лидеров по числу зараженных коронавирусом, то лучшего способа для этого, наверное, и придумать было трудно – разве что принудительно загнать всех москвичей и гостей столицы в храмы и мечети на празднование Пасхи и Рамадана.
Но обвинять в этом мудрых руководителей столицы и отважных полицейских начальников, естественно, никак нельзя. Ну действительно: мог ли кто-то из них подумать, что оформить цифровые пропуска пожелают аж 3,2 млн москвичей, которые, вместо того чтобы тихо сидеть дома в ожидании обещанных президентом щедрых выплат, ломанутся либо работать, либо искать новую работу взамен потерянной? И что все 2,3 млн получивших такие разрешения (за вычетом 900 000 аннулированных) вдруг реально захотят ими воспользоваться, а не распечатают и повесят на стену рядом с семейными фотографиями? И уж тем более никто не мог даже предположить, что пропуск пассажиров на станцию метро через одну-единственную дверь (если, конечно, многочисленные видео в соцсетях на эту тему не являются фейками, снятыми на калифорнийских квартирах) почему-то обернется жутким столпотворением с полным игнорированием «социальной дистанции».