Вкладчики получили редкий шанс заработать больше

В начале декабря к охоте на вкладчиков присоединился Сбербанк, запустив сразу два сезонника: «Новогодний бонус» сроком 4–9 месяцев со ставками 4,85–5,25% годовых для всех желающих и «Выгодный старт» сроком 6, 12 или 18 месяцев и ставками 5,00–5,85% для лиц, не имевших в нем срочных вкладов в последние 13 месяцев. В результате максимальная ставка вклада Сбербанка в рознице выросла сразу на 1,2 процентного пункта (п. п.), в премиальном сегменте – на 0,35 п. п.