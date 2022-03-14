Как и зачем инвестировать в драгметаллы

Как и зачем инвестировать в драгметаллыЗолото – хороший способ защиты от инфляции и девальвации, а вот палладий более спекулятивный актив
Россияне скупают золото и палладий на фоне неопределенности на фондовом рынке и обесценения рубля. Повышенный спрос на драгметаллы уже зафиксировали в крупнейших российских банках. За последние недели в Сбербанке количество покупок золота и палладия выросло в 4 раза, а клиенты ВТБ открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), говорят его представители. В основном покупают золото: на него у ВТБ в этом году пришлось 42% новых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% (15%), по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13 и 10% объема размещений.
Резкий спрос связан и с отменой НДС при покупке драгоценных металлов в слитках гражданами с 1 марта 2022 г. Пока купить золото можно только за рубли, но Минфин предложил разрешить покупку драгметалла и за наличные евро и доллары. В текущей нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для россиян идеальной альтернативой скупке долларов, считают в ведомстве.