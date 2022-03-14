Как и зачем инвестировать в драгметаллы

Россияне скупают золото и палладий на фоне неопределенности на фондовом рынке и обесценения рубля. Повышенный спрос на драгметаллы уже зафиксировали в крупнейших российских банках. За последние недели в Сбербанке количество покупок золота и палладия выросло в 4 раза, а клиенты ВТБ открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), говорят его представители. В основном покупают золото: на него у ВТБ в этом году пришлось 42% новых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% (15%), по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13 и 10% объема размещений.