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Как и зачем инвестировать в драгметаллы

Золото – хороший способ защиты от инфляции и девальвации, а вот палладий более спекулятивный актив
Инга Сангалова
Банк России уже объявил о закупке золота в золотовалютные резервы, что означает фактическое сокращение количества доступного для розничных продаж золота в ближайшие годы / Донат Сорокин / ТАСС

Россияне скупают золото и палладий на фоне неопределенности на фондовом рынке и обесценения рубля. Повышенный спрос на драгметаллы уже зафиксировали в крупнейших российских банках. За последние недели в Сбербанке количество покупок золота и палладия выросло в 4 раза, а клиенты ВТБ открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), говорят его представители. В основном покупают золото: на него у ВТБ в этом году пришлось 42% новых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% (15%), по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13 и 10% объема размещений.

Резкий спрос связан и с отменой НДС при покупке драгоценных металлов в слитках гражданами с 1 марта 2022 г. Пока купить золото можно только за рубли, но Минфин предложил разрешить покупку драгметалла и за наличные евро и доллары. В текущей нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для россиян идеальной альтернативой скупке долларов, считают в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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