Сбербанк ввел кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса заемщиков

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса, сообщила пресс-служба банка. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом все неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Сумма процентов за пользование денежными средствами во время кредитных каникул будет равномерно распределена на предстоящие платежи, уточнила пресс-служба.