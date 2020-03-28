Сбербанк ввел кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса заемщиков
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса, сообщила пресс-служба банка. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом все неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Сумма процентов за пользование денежными средствами во время кредитных каникул будет равномерно распределена на предстоящие платежи, уточнила пресс-служба.
Претендовать на кредитные каникулы могут те, кто заразился коронавирусом, вынужден сидеть на карантине или в отпуске без сохранения зарплаты или потерял работу в результате сокращений, вызванных пандемией. Для получения отсрочки нужно предоставить больничный лист, справку с диагнозом из больницы, трудовую книжку с отметкой об увольнении или документы от работодателя, в которых сообщается об изменении условий оплаты труда.
Оставить заявку на кредитные каникулы можно на сайте банка в разделе «Кредиты – Реструктуризация», прикрепив фотографию или скан паспорта и подтверждающего документа.
Накануне Центробанк рекомендовал банкам оказывать помощь пострадавшим от коронавируса заемщикам, если они обращаются с заявлениями о реструктуризации долга. При этом банкам рекомендовано не начислять в этом случае повышенные проценты, штрафы и пени. Также ЦБ распорядился перенести на 6 апреля кредитные платежи, срок погашения которых выпадает на нерабочую неделю.
Еще до рекомендации регулятора Россельхозбанк сообщил, что разработал необходимые меры поддержки граждан, которые испытывают финансовые трудности из-за пандемии. Те, кто сможет подтвердить, что причина неплатежа по кредиту связана с коронавирусом, могут претендовать на отсрочку до трех месяцев и отмену штрафов и пеней.