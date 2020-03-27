Сбербанк освободит малый бизнес от уплаты 2/3 процентов по кредитам

Программа с условным названием «1/3 – 1/3 – 1/3» предусматривает отсрочку уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части. Заемщик должен будет уплатить только треть процентов, причем с возможностью переноса платежа на более поздний срок, после 1 октября 2020 г. Две трети процентов будут платить сами банки или государство, рассказал Попов.