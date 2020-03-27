Сбербанк освободит малый бизнес от уплаты 2/3 процентов по кредитам
Сбербанк с 1 апреля запускает программу субсидирования малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом, рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
Программа с условным названием «1/3 – 1/3 – 1/3» предусматривает отсрочку уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части. Заемщик должен будет уплатить только треть процентов, причем с возможностью переноса платежа на более поздний срок, после 1 октября 2020 г. Две трети процентов будут платить сами банки или государство, рассказал Попов.
Субсидированием смогут воспользоваться компании, работающие в сфере туризма, общественного питания, организации мероприятий, дополнительного образования и бытовых услуг.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях развития коронавируса ЦБ 17 марта объявил о расширении программы льготного кредитования для субъектов МСП: объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличили на 1 процентный пункт. 20 марта регулятор рекомендовал банкам и МФО рассматривать реструктуризацию кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от предприятий малого и среднего бизнеса, а также расширил программу рефинансирования по кредитам малому и среднему бизнесу.
27 марта ЦБ заявил о распространении ряда мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей.