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«Киношный рай»: чем послевоенный Калининград привлекал режиссеров

В городе снимали Александров, Басов, Озеров и многие другие
Валерий Туголуков
Вся территория израненной Калининградской области стала готовой декорацией к фильмам.
Вся территория израненной Калининградской области стала готовой декорацией к фильмам. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Калининград – не только точка притяжения для туристов, но и одна из кинематографических столиц России: разрушенный после штурма город выступал излюбленной площадкой для режиссеров военного кино. Свои знаменитые ленты здесь снимали Григорий Александров, Владимир Басов, Юрий Озеров и многие другие. В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» напоминают, какие места Калининграда и области появлялись на больших экранах.

Встреча со зрителем

Военный детектив «Встреча на Эльбе» (1949) Григория Александрова стал первой советской лентой, снятой в послевоенном Калининграде. Фильм раскрыл кинематографический потенциал города, который все еще лежал в руинах. Именно после него Калининград превратился в «киношный рай», а остров Кнайпхоф (ныне – остров Канта) с разрушенными стенами Кафедрального собора – в символ переломной эпохи. В первый же год проката «Встречу на Эльбе» посмотрели 24 млн советских зрителей.

Андрей Файт исполнил роль нациста Шранка в фильме «Встреча на Эльбе».
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Андрей Файт исполнил роль нациста Шранка в фильме «Встреча на Эльбе». / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Знаковыми декорациями картины стали Бранденбургские ворота и Башня Дона (ныне – Музей янтаря), где по сюжету содержались заключенные. Также в ленте появился Советск (бывший Тильзит): набережная реки Неман была выбрана для сцены встречи солдат двух армий.

Эпизод из фильма «Встреча на Эльбе» – Бранденбургские ворота.
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Эпизод из фильма «Встреча на Эльбе» – Бранденбургские ворота. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Приезд звезд советского экрана – Любови Орловой, Михаила Названова, Бориса Андреева, Фаины Раневской, Эраста Гарина – вдохнул жизнь в разрушенный Калининград. «Мы жили в случайно уцелевшем здании. Город был мертв. Вокруг на целые километры простирались развалины», – вспоминал актер Андрей Файт. Играя американскую разведчицу Джанет Шервуд, Орлова находила время и силы, чтобы поддерживать местных жителей: за время съемок она дала 40 концертов в 12 городах области, направив вырученные средства на помощь детям-сиротам.

Любовь Орлова выходила на концерты в свободное от съемок время.
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Любовь Орлова выходила на концерты в свободное от съемок время. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Судьба города

Следующей вехой в киноистории Калининграда стал режиссерский дебют Сергея Бондарчука – драма «Судьба человека» (1959). Выбор на город пал не случайно: спустя 13 лет после войны он все еще хранил следы разрушительных сражений. Например, редюит Астрономического бастиона, ставший свидетелем ожесточенных боев за Кенигсберг, превратился в распределительный лагерь для героя Андрея Соколова.

Михаил Шолохов и Сергей Бондарчук на съемках фильма. Сначала Шолохов был против Бондарчука в качестве режиссера. Но Бондарчук, сам прошедший войну, убедил автора доверить ему эту работу.
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Михаил Шолохов и Сергей Бондарчук на съемках фильма. Сначала Шолохов был против Бондарчука в качестве режиссера. Но Бондарчук, сам прошедший войну, убедил автора доверить ему эту работу. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Объявление в «Калининградской правде» о наборе массовки для экранизации шолоховского рассказа вызвало ажиотаж. Особой значимости проекту добавило присутствие на съемочной площадке самого писателя. Хотя Михаил Шолохов был скорее наблюдателем, чем советчиком, и просто следил за работой Бондарчука.

«Судьба человека» обрела всенародную любовь, собрав в первый год проката 40 млн зрителей и завоевав приз Московского международного кинофестиваля, а Калининград вновь подтвердил статус города, чьи пейзажи способны органично вписаться в повествование о сложных человеческих судьбах. 

Военные картины

Драму «Весна на Одере» (1967) в Калининграде снимал Леон Сааков, который сам прошел войну и видел ее сквозь объектив кинокамеры. В основу повествования лег личный опыт режиссера – тяжелое ранение, полгода госпиталей и возвращение на фронт. Сааков выбрал Калининград по совету фронтового оператора и участника боев за Восточную Пруссию Александра Медведкина. В поселке Железнодорожный на юго-востоке области разместился военный госпиталь, где служила героиня Людмилы Чурсиной Таня Кольцова.

К своему фронтовому прошлому Леон Сааков обратился в 1958 г. В год проката фильма «Весна на Одере» посмотрели более 26 млн зрителей
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К своему фронтовому прошлому Леон Сааков обратился в 1958 г. В год проката фильма «Весна на Одере» посмотрели более 26 млн зрителей / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Драму «Мир входящему» Александра Алова и Владимира Наумова, которая повествует о последних днях войны и первых днях мира, ждал долгий путь к зрителю: премьера снятого в 1961 г. фильма состоялась лишь в 1987. История младшего лейтенанта Ивлева, которому поручили доставить беременную немку и контуженного солдата в госпиталь, разворачивается на фоне разрушенного Берлина. Кинематографическим двойником немецкой столицы стал Калининград, а одной из главный съемочных площадок – руины Биржи Кенигсберга.

«Мир входящему» – дорожная история, ее маршрут пролег через несколько городов Калининградской области, которые в фильме играли одну роль – Берлина 1945-го.
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«Мир входящему» – дорожная история, ее маршрут пролег через несколько городов Калининградской области, которые в фильме играли одну роль – Берлина 1945-го. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Киноэпопея «Щит и меч» (1968) – самая известная работа Владимира Басова, посвященная Великой Отечественной войне. Четырехсерийный фильм тоже обрел кинематографическую родину в Калининграде. Знакомство зрителя с советским разведчиком Иоганном Вайсом (Станислав Любшин) происходит на Южном вокзале – месте, которое служит отправной точкой для многих туристов.

«Щит и меч» открыл молодого актера Олега Янковского, которого Басов случайно заметил в ресторане, приняв за геолога. Кроме того, фильм подарил зрителям трогательную песню «С чего начинается Родина» Вениамина Баснера и Михаила Матусовского в исполнении Марка Бернеса.

Киноэпопею посмотрели свыше 180 млн зрителей. Песня «С чего начинается Родина» явилась лейтмотивом не только фильма, но и целой эпохи.
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Киноэпопею посмотрели свыше 180 млн зрителей. Песня «С чего начинается Родина» явилась лейтмотивом не только фильма, но и целой эпохи. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Освобождение Кенигсберга

Летом 1966 г. в Калининград прибыл режиссер-фронтовик Юрий Озеров, которые участвовал в боях за Кенигсберг. «Если выживу – расскажу о войне людям», – записал он в дневнике в феврале 1945 г. Это обещание Озеров сдержал.

Местом съемок драмы «Направление главного удара» (1970) – третьей части киноэпопеи «Освобождение» – выступил Советск. Река Неман превратилась в Березину, став ареной масштабной батальной сцены, в ходе которой советская авиация и Днепровская флотилия пресекают попытку немецких войск форсировать водоем. Озерову удалось организовать съемки сложнейшего эпизода в неприспособленной местности, задействовав оба берега Немана, включая литовскую сторону. Масштаб съемок был настолько впечатляющим, что режиссер шутил: «Я Европу освободил дважды».

Юрий Озеров задействовал оба берега реки – с русской стороны и с противоположной, литовской.
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Юрий Озеров задействовал оба берега реки – с русской стороны и с противоположной, литовской. / Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», документальный проект «Мосфильм. Навстречу Победе!»

Примечательно, что в съемках участвовал 46-й Неманский понтонно-мостовой полк, который в 1945 г. обеспечивал переправу советских войск через Неман во время боев за Кенигсберг. «Освобождение» увидели более 400 млн зрителей по всему миру.

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