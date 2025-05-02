«Киношный рай»: чем послевоенный Калининград привлекал режиссеров

Военный детектив «Встреча на Эльбе» (1949) Григория Александрова стал первой советской лентой, снятой в послевоенном Калининграде. Фильм раскрыл кинематографический потенциал города, который все еще лежал в руинах. Именно после него Калининград превратился в «киношный рай», а остров Кнайпхоф (ныне – остров Канта) с разрушенными стенами Кафедрального собора – в символ переломной эпохи. В первый же год проката «Встречу на Эльбе» посмотрели 24 млн советских зрителей.