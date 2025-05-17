Студенческий полк. Как Поволжский лестех пережил эвакуацию

В первую военную зиму институт направил 122 преподавателя и студента для строительства оборонительных укреплений на левом берегу Волги. Они принимали участие в сплаве леса по рекам Вятка и Кама, работали на лесозаготовках и на Красногорском лесозаводе, оказывали помощь в перевозке раненых в военный госпиталь в Кожласоле. Летом 1942 г. студенты были мобилизованы для ликвидации затора древесины в Молотовской области (сейчас – Пермский край).