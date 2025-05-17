Студенческий полк. Как Поволжский лестех пережил эвакуацию

Студенческий полк. Как Поволжский лестех пережил эвакуациюИнститут разработал инструкцию по строительству военных ледовых дорог
«Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают цикл публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны, приуроченный к 80-летию Победы. Поволжский лесотехнический институт имени М. Горького (ПЛТИ, сейчас – Поволжский государственный технологический университет) находился вдали от линии фронта, однако был вынужден отправиться в эвакуацию, уступив помещения ленинградским вузам и предприятиям. Несмотря на тяжелые условия и угрозу закрытия, лестех продолжал исследовательскую и образовательную деятельность вплоть до самой Победы.
Вынужденная эвакуация
Накануне войны ПЛТИ был небольшим вузом: на двух его факультетах училось 398 студентов. В сентябре 1941 г. институт эвакуировали в лесной поселок Мушмари Звениговского района Марийской АССР. Там он разместился на базе треста Маритранслес. Учебные корпуса и лаборатории в Йошкар-Оле занял Ленинградский оптический институт, а производственные мощности – Особое Конструкторское Бюро №43.
Несмотря на тяжелые условия эвакуации – отсутствие выходных и каникул, жесткий режим дежурств и обязательную светомаскировку, – вуз продолжил работу и в 1941 г. принял 125 первокурсников. Всего же за годы войны институт выпустил 134 специалиста.
Вклад на фронте и в тылу
Около 200 студентов ПЛТИ ушли на фронт. 26 из них вместе с курсантами Подольского пехотного и артиллерийского училища принимали участие в обороне Москвы в октябре 1941 г. Ценой своих жизней они задержали продвижение немецкого мехкорпуса по Варшавскому шоссе на Юхновском направлении.
В первую военную зиму институт направил 122 преподавателя и студента для строительства оборонительных укреплений на левом берегу Волги. Они принимали участие в сплаве леса по рекам Вятка и Кама, работали на лесозаготовках и на Красногорском лесозаводе, оказывали помощь в перевозке раненых в военный госпиталь в Кожласоле. Летом 1942 г. студенты были мобилизованы для ликвидации затора древесины в Молотовской области (сейчас – Пермский край).
В ноябре 1942 г. ПЛТИ присоединился к общенародной инициативе по поддержке армии. В ответ на тамбовский призыв к сбору средств на танковую колонну коллектив вуза в короткие сроки собрал сумму, достаточную для приобретения боевой машины. Студенты жертвовали значительную часть скромной стипендии (100 руб. из 140 руб.), а преподаватели и сотрудники отдавали 60% заработка.
Кроме того, ПЛТИ взял на себя заботу о тех, кто особенно нуждался в помощи в военное время. Комсомольская организация вуза шефствовала над семьями солдат, сражавшихся на фронте, и эвакуированными, нашедшими приют в Йошкар-Оле.
Угроза закрытия
Эвакуация в отдаленный поселок и сокращение числа студентов в связи с призывом в армию создали критические условия для ПЛТИ. Наркомат лесной промышленности рассматривал возможность консервации и даже ликвидации института. В начале 1943 г. руководство вуза направило подробное письмо в адрес ЦК КПСС и лично Иосифа Сталина с обоснованием необходимости сохранения вуза.
В итоге в марте 1943 г. было принято решение о передаче института из подчинения Наркомлеса в ведение Главснаблеса при СНК СССР. Одновременно ПЛТИ получил статус трехфакультетного вуза за счет открытия инженерно-экономического факультета. Первую производственную практику его студенты проходили на лесозаготовках, обеспечивая восстановление шахт освобожденного Донбасса рудостойкой.
Несмотря на все трудности, концу войны ПЛТИ продемонстрировал значительные успехи. В 1943-44 учебному году вуз приблизился к полному выполнению учебно-производственного плана, достигнув показателя в 99,7%. Общее число студентов составляло 493 человека. Преподавательский корпус насчитывал 49 специалистов, в том числе семь докторов наук и профессоров, а также 32 кандидата наук и доцента.
Научный вклад в Победу
Исследования ПЛТИ в военные годы были ориентированы на решение актуальных задач, связанных с поддержкой экономики и обороноспособности страны. Коллектив вуза изучал антисептические свойства древесных пород и разрабатывал способ извлечения гутты из коры бересклета путем бактериологического сбраживания, исследовал каучуконосность пазника, занимался разработкой технологий получения можжевелового дегтя, методов культивирования кок-сагыза и промышленного шелководства, проводил изыскания и испытания местных строительных материалов.
Кафедры тяговых машин и химии проводили эксперименты по механической и химической обработке древесины с целью получения газогенераторного топлива, а также жидких смазочных материалов, необходимых для работы тракторов и автомобилей. Сотрудники кабинета водного транспорта леса занимались улучшением условий судоходства и лесосплава на малых реках, в частности, на реках Малая Кокшага, Илеть и Юшут.
Профессор Андрей Труфанов внес значительный вклад в обеспечение безопасности военных коммуникаций, разработав методику расчета параметров заградительных сооружений, предназначенных для защиты речных переправ от разрушительного действия весеннего ледохода. Кроме того, он составил карту среднемесячной толщины ледяного покрова для рек западной части европейской территории СССР и инструкцию по строительству военных ледовых дорог.