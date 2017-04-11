The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации российском президенте Владимире Путине, говорится на сайте премии. Лауреаты были объявлены в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Журналисты газеты получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие в частности, такие методы, применяемые властями, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии.

«Решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», - сообщил руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд корреспонденту ТАСС.

По его словам, в этом году на премии в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 - в области журналистики, 223 музыкальные композиции, 1525 книг, 73 пьесы.

The New York Daily News и ProPublica стали лауреатами премии «За службу обществу» за освещение нарушений, допущенных полицией при выселении сотен людей, в основном бедных представителей национальных меньшинств.

Газета East Bay Times получила премию за оперативную подачу информации, за материалы о пожаре в клубе Ghost Ship в калифорнийском Окленде. Журналист Charleston Gazette-Mail за расследование о контрабанде наркотиков в Западной Виргинии.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), информационная служба McClatchy и газета The Miami Herald получили Пулитцеровскую премию «За углубленный репортаж с пояснениями» за материалы о «Панамских документах», над которыми работали более 300 репортеров на шести континентах.

Фотограф-фрилансер Дэниэл Берехулак получил премию в категории в категории Breaking News Photography («Новостная фотография») за фоторепортаж о филиппинцах, который был опубликован в The New York Times. В прошлом году премию в этой номинации получил российский фотограф Сергей Пономарев, работающий в команде фотожурналистов газеты The New York Times.

Фотографы из России, получившие Пулитцеровскую премию