Международные отношения

The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

Эти материалы «заняли первые места в списке важных новостей последнего времени»

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации российском президенте Владимире Путине, говорится на сайте премии. Лауреаты были объявлены в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Журналисты газеты получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие в частности, такие методы, применяемые властями, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии.

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«Решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», - сообщил руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд корреспонденту ТАСС.

По его словам, в этом году на премии в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 - в области журналистики, 223 музыкальные композиции, 1525 книг, 73 пьесы.

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The New York Daily News и ProPublica стали лауреатами премии «За службу обществу» за освещение нарушений, допущенных полицией при выселении сотен людей, в основном бедных представителей национальных меньшинств.

Газета East Bay Times получила премию за оперативную подачу информации, за материалы о пожаре в клубе Ghost Ship в калифорнийском Окленде. Журналист Charleston Gazette-Mail за расследование о контрабанде наркотиков в Западной Виргинии.

Российский фотограф Сергей Пономарев получил Пулитцеровскую премию

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), информационная служба McClatchy и газета The Miami Herald получили Пулитцеровскую премию «За углубленный репортаж с пояснениями» за материалы о «Панамских документах», над которыми работали более 300 репортеров на шести континентах.

Фотограф-фрилансер Дэниэл Берехулак получил премию в категории в категории Breaking News Photography («Новостная фотография») за фоторепортаж о филиппинцах, который был опубликован в The New York Times. В прошлом году премию в этой номинации получил российский фотограф Сергей Пономарев, работающий в команде фотожурналистов газеты The New York Times.

Фотографы из России, получившие Пулитцеровскую премию

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В 1992 г. Александр Земляниченко и Борис Юрченко в группе фотографов агентства Associated Press получили Пулитцера за фоторепортаж о "государственном перевороте в России и последующем крахе коммунистического режима"
Alexander Zemlianichenko / AP
В 1992 г. Александр Земляниченко и Борис Юрченко в группе фотографов агентства Associated Press получили Пулитцера за фоторепортаж о "государственном перевороте в России и последующем крахе коммунистического режима"
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Кадр из фоторепортажа
Alexander Zemlianichenko / AP
Кадр из фоторепортажа
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Кадр из фоторепортажа
Boris Yurchenko / AP
Кадр из фоторепортажа
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В 1997 г. Александр Земляниченко получил премию за фотографию Бориса Ельцина, танцующего на рок-концерте во время его предвыборной кампании
Alexander Zemlianichenko / AP
В 1997 г. Александр Земляниченко получил премию за фотографию Бориса Ельцина, танцующего на рок-концерте во время его предвыборной кампании
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В 2016 г. российский фотограф Сергей Пономарев, работающий в команде фотожурналистов газеты The New York Times, удостоился Пулитцеровской премии в категории Breaking News Photography («Новостная фотография»). На фото: беженцы у греческого острова Лесбос
Sergey Ponomarev / The New York Times / World Press Photo
В 2016 г. российский фотограф Сергей Пономарев, работающий в команде фотожурналистов газеты The New York Times, удостоился Пулитцеровской премии в категории Breaking News Photography («Новостная фотография»). На фото: беженцы у греческого острова Лесбос
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Пономарев вместе с коллегами Маурисио Лимой, Тайлером Хиксом и Дэниелем Эттером награждены «за серию фотоматериалов, демонстрирующих решимость беженцев», уточняет ТАСС
Sergey Ponomarev / The New York Times / World Press Photo
Пономарев вместе с коллегами Маурисио Лимой, Тайлером Хиксом и Дэниелем Эттером награждены «за серию фотоматериалов, демонстрирующих решимость беженцев», уточняет ТАСС
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В феврале 2016 г. фоторепортаж Пономарева был отмечен еще одной наградой: он заслужил первое место в категории «События» на конкурсе World Press Photo
Sergey Ponomarev / The New York Times / World Press Photo
В феврале 2016 г. фоторепортаж Пономарева был отмечен еще одной наградой: он заслужил первое место в категории «События» на конкурсе World Press Photo
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Кадр из фоторепортажа Сергея Пономарева. На фото: люди идут к регистрационному лагерю недалеко от границы Хорватии
Sergey Ponomarev / The New York Times / World Press Photo
Кадр из фоторепортажа Сергея Пономарева. На фото: люди идут к регистрационному лагерю недалеко от границы Хорватии
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Кадр из фоторепортажа Сергея Пономарева
Sergey Ponomarev / The New York Times / World Press Photo
Кадр из фоторепортажа Сергея Пономарева
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