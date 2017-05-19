Власть

Новым уполномоченным России в ЕСПЧ стал еще один юрист из Петербурга

На эту должность Владимир Путин назначил Михаила Гальперина

Уполномоченным России при Европейском суде про правам человека (ЕСПЧ) назначен замминистра юстиции Михаил Гальперин. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гальперин – выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ответственность в современном гражданском судопроизводстве» (его научным руководителем был профессор Валерий Мусин, учивший в свое время Владимира Путина и Дмитрия Медведева), а впоследствии и преподавал. В 2010 г. получил специальность Master of Laws в магистратуре Лондонского университета. В том же году пришел в Минюст, где начал работать в департаменте по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой. В 2012 г. возглавил департамента экономического законодательства Минюста, а в 2015 г. был назначен замминистра (в этой должности, в частности, курировал реформу третейских судов).

Предшественник Гальперина на этом посту, Георгий Матюшкин, был отправлен в отставку в марте этого года - по состоянию здоровья, объяснял он сам. Тогда Матюшкин выразил уверенность, что искать человека на стороне не придется. «В Минюсте длинная скамейка запасных», - сказал он. А уже в апреле именно Гальперин представлял в Госдуме законопроект о ратификации 15-го протокола к Европейской конвенции о правах человека, уточняющий роль ЕСПЧ по отношению к национальной правовой системе.

Работа у уполномоченного тяжелая, предупреждает судья России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. Он отмечает, что в целом за последние годы Минюсту удалось выстроить достаточно эффективный механизм взаимодействия с секретариатом суда: там есть понимание, что есть принципиальные для государства дела, которые требуют обоснования его позиции и всяческой защиты. И есть повторяющиеся жалобы, не имеющие такого большого значения, – и в этом случае российские власти активно используют такие механизмы, как мировое соглашение, односторонняя декларация, они позволяет значительно ускорить процесс и сосредоточиться на серьезных спорах. И тем не менее в последнее время в ЕСПЧ из России поступает очень много жалоб политического характера: подвергшиеся задержанию демонстранты, иностранные агенты, в активном состоянии межгосударственные споры.

Но главная проблема уполномоченного заключается даже не в сложности текущих дел – речь скорее следует вести о некотором внутреннем конфликте интересов, рассуждает Дедов: с одной стороны, уполномоченный отстаивает позицию российского государства, с другой – должен отвечать за имплементацию в российское законодательство решений, которым сам же оппонировал. Такая двойственность не идет на пользу делу – прежде всего, в части исполнения решений ЕСПЧ, уверен судья. Он отмечает, что во многих странах - участницах конвенции подобная работа возлагается на специальные парламентские комитеты. Это позволяет вынести вопросы исполнения на более высокий уровень, объясняет Дедов.

Гальперин – хороший выбор, говорит главред «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев: он толковый юрист, и даже если не очень «в теме» – сможет быстро в ситуации разобраться. Зато есть хороший повод перевернуть страницу и начать с чистого листа работу с ЕСПЧ там, где она практически зашла в тупик, рассуждает эксперт.

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