Новым уполномоченным России в ЕСПЧ стал еще один юрист из Петербурга

Уполномоченным России при Европейском суде про правам человека (ЕСПЧ) назначен замминистра юстиции Михаил Гальперин. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гальперин – выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ответственность в современном гражданском судопроизводстве» (его научным руководителем был профессор Валерий Мусин, учивший в свое время Владимира Путина и Дмитрия Медведева), а впоследствии и преподавал. В 2010 г. получил специальность Master of Laws в магистратуре Лондонского университета. В том же году пришел в Минюст, где начал работать в департаменте по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой. В 2012 г. возглавил департамента экономического законодательства Минюста, а в 2015 г. был назначен замминистра (в этой должности, в частности, курировал реформу третейских судов).

Предшественник Гальперина на этом посту, Георгий Матюшкин, был отправлен в отставку в марте этого года - по состоянию здоровья, объяснял он сам. Тогда Матюшкин выразил уверенность, что искать человека на стороне не придется. «В Минюсте длинная скамейка запасных», - сказал он. А уже в апреле именно Гальперин представлял в Госдуме законопроект о ратификации 15-го протокола к Европейской конвенции о правах человека, уточняющий роль ЕСПЧ по отношению к национальной правовой системе.

Работа у уполномоченного тяжелая, предупреждает судья России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. Он отмечает, что в целом за последние годы Минюсту удалось выстроить достаточно эффективный механизм взаимодействия с секретариатом суда: там есть понимание, что есть принципиальные для государства дела, которые требуют обоснования его позиции и всяческой защиты. И есть повторяющиеся жалобы, не имеющие такого большого значения, – и в этом случае российские власти активно используют такие механизмы, как мировое соглашение, односторонняя декларация, они позволяет значительно ускорить процесс и сосредоточиться на серьезных спорах. И тем не менее в последнее время в ЕСПЧ из России поступает очень много жалоб политического характера: подвергшиеся задержанию демонстранты, иностранные агенты, в активном состоянии межгосударственные споры.

Но главная проблема уполномоченного заключается даже не в сложности текущих дел – речь скорее следует вести о некотором внутреннем конфликте интересов, рассуждает Дедов: с одной стороны, уполномоченный отстаивает позицию российского государства, с другой – должен отвечать за имплементацию в российское законодательство решений, которым сам же оппонировал. Такая двойственность не идет на пользу делу – прежде всего, в части исполнения решений ЕСПЧ, уверен судья. Он отмечает, что во многих странах - участницах конвенции подобная работа возлагается на специальные парламентские комитеты. Это позволяет вынести вопросы исполнения на более высокий уровень, объясняет Дедов.

Гальперин – хороший выбор, говорит главред «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев: он толковый юрист, и даже если не очень «в теме» – сможет быстро в ситуации разобраться. Зато есть хороший повод перевернуть страницу и начать с чистого листа работу с ЕСПЧ там, где она практически зашла в тупик, рассуждает эксперт.