Ущерб от ЕСПЧ возместить некому

Низкое качество медпомощи или ее отсутствие доказывается с помощью независимых экспертиз Карпов Сергей / ТАСС

Прокуратуры регионов не выявили нарушений в работе сотрудников ФСИН, из-за которых Россия проигрывала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дела о неполучении заключенными качественной медпомощи. Поэтому оснований подавать к ним регрессные иски нет, считают прокуроры. Взыскивать с должностных лиц ФСИН суммы, выплаченные Россией по решениям ЕСПЧ, предложили в конце ноября правозащитники из «Зоны права», а Генпрокуратура переправила их запрос в прокуратуры девяти регионов.

Семь из них прислали ответы, нарушения найдены лишь в Кемеровской области. Там, проведя проверку по делу Сергея Целовальника о ненадлежащем оказании медпомощи, ФСИН установила, что врач допустил ошибку в диагнозе. Но поскольку он уже переехал в Иркутскую область, обращение «Зоны права» переправлено туда.

В то же время волгоградская прокуратура (дело Николая Ивко, выплачено 1,5 млн руб.) сообщила, что необходимым условием взыскания ущерба в порядке регресса является доказанность причинно-следственной связи между бездействием конкретных должностных лиц и последствиями, чего в данном случае нет. В Москве, несмотря на выплату по жалобе Саида Амирова 15 000 евро, суд не установил неправомерность бездействия должностных лиц, прокуратура нарушений тоже не выявила. В Татарстане («Патранин против России», 15 000 евро) следователи проверили факты неоказания помощи больному и халатности, но состава преступления не нашли, а Минюст с иском о взыскании денег не обращался, отмечает прокуратура.

Низкое качество медпомощи или ее отсутствие доказывается с помощью независимых экспертиз или ответов ФСИН, говорит руководитель «Зоны права» Сергей Петряков: «Следственные органы имеют все возможности для расследования, особенно когда речь идет о смерти пациента. Но тщательной проверкой они не занимаются, пытаясь доказать, что в действиях сотрудников ФСИН нет состава преступления и нет причинно-следственной связи между их бездействием и смертью заключенного». При этом решения ЕСПЧ порождают дополнительные финансовые обязательства для налогоплательщиков, а должностные лица, которые своими действиями вынудили заявителей обратиться в ЕСПЧ, не отвечают за это, подчеркивает он: «В случае внесения поправок в законодательство мы посоветуем прописать обязанность следственных органов провести расследование по каждому такому факту, если установлено нарушение ст. 2 или 3 Конвенции по правам человека, а также искать ответственное за это должностное лицо и в порядке регресса взыскивать с него средства».