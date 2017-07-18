Ройзман и «Яблоко» призвали к бойкоту губернаторских выборов

Мэр Екатеринбурга не смог участвовать в губернаторских выборах С.Портер / Ведомости

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил на пресс-конференции, что снимает кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области. Он объяснил это тем, что не проходит «муниципальный фильтр» - ему не хватает подписей муниципальных депутатов. Ройзмана не без проблем выдвинула на выборы партия «Яблоко». Ранее СМИ сообщали, что мэру не хватило голосов муниципальных депутатов, поскольку те уже успели поставить подписи за других кандидатов в губернаторы.

«Муниципальный фильтр непроходим. Я столкнулся с этим сам. Я довел эту историю до конца. История вопроса очень короткая. За счет давления администрации губернатора представители местного «Яблока» затянули выдвижение. Одновременно с этим для действующего губернатора и для всех «спойлеров» подписи были собраны 13, 14 и 15 июня, массированно, с вывозом нотариусов. Главы городов и округов приглашали к себе всех депутатов, и те отдавали свои подписи. На тот момент, когда я вышел на сбор подписей, их уже не оставалось математического числа до нужного уровня», — заявил Ройзман на совместной пресс-конференции с Григорием Явлинским, одним из сооснователей «Яблока». Запись пресс-конференции выложена на канале партии в Youtube. «Историю» с выдвижением политик считает законченной.

Ройзман назвал муниципальный фильтр способом отсечения граждан от участия в выборах. По его словам, после введения муниципального фильтра главы всех муниципалитетов в области, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила, назначаются, поэтому находятся в зависимости от губернатора.

Своих сторонников он призвал бойкотировать выборы, которые он считает нелегитимными. «Меня не допускают на выборы, потому что я их выиграю», - считает он. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский поддержал слова Ройзмана о бойкоте в тех регионах, где отсекают политиков, которые хотят участвовать в выборах, поскольку муниципальный фильтр используется как запретительный механизм: «Такие выборы нечестные. Строго говоря, это узурпация власти. Это происходило на выборах в Госдуму. Это же происходит на выборах в регионах».

Явлинский заявил, что муниципальный фильтр - это «способ политической коррупции» и пройти его можно только в том случае, если губернатор дарит подписи: «И вы знаете такой пример в Москве. Губернатор это может сделать, только если у него есть свои задачи - либо сговор, либо что-то ещё». По словам политика, «разговоры, что Ройзман не так выдвинут, пустые». «Никаких документов, подтверждающих это, нет. Наоборот, подтверждено, что он выдвинут верно и все соответствовало закону. Если кто-то считает иначе, пусть обращается в суд. Хотя вопрос ведь не в выдвижении, а в запрете на участие в выборах», - заявил Явлинский. Он сообщил, что свердловский облизбирком выдал Ройзману новое удостоверение о выдвижении для сбора подписей, в котором говорится, что политика выдвинуло федеральное бюро партии. Ранее в удостоверении говорилось, что он выдвинут свердловским отделением партии. Явлинский напомнил, что председатель «Яблока» Эмилия Слабунова обратилась в Генпрокуратуру с заявлением по нескольким регионам, в котором говорится, что муниципальный фильтр создаёт препятствия для выдвижения кандидатов на выборах.

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», - цитирует Ройзмана «Интерфакс». Агентство добавляет, что он не уточнил, сколько всего подписей собрано. На 6 июля у него было 39 подписей из необходимых 126 для муниципального фильтра в Свердловской области. На 12 июля, по словам председателя «Яблока» Эмилии Слабуновой, подписей стало 45.

Теперь политик будет вместе с «Яблоком» решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра. «Но сейчас обращаться в Конституционный суд - это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником – может быть, повезет. Ощущения у всех такие», - сказал Ройзман.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от десяти кандидатов, напоминает «Интерфакс».

Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока», после того как это не сделала региональная конференция, поскольку руководитель свердловского отделения партии заявил, что слагает полномочия и выходит из партии. Бюро «Яблока» приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения. По закону о партиях, если нет регионального отделения партии, кандидата может выдвинуть коллегиальный руководящий орган партии, но это касается лишь выборов в региональные парламенты и муниципальные органы. В ЦИК это подтвердили. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала «Яблоко» принять срочные меры по исправлению недочетов и посетовала, что партия проигнорировала ранее предложенный «юридически безупречный вариант», подразумевавший перерегистрацию региональных отделений.

12 июля «Яблоко» заявило, что «муниципальный фильтр – инструмент унижения избирателей и манипуляции кандидатами», а также выразило несогласие с позицией ЦИК по ситуации. 17 июля партия заявила, что Памфилова оказала административное давление на свердловский облизбирком, требуя изменения процедуры выдвижения Евгения Ройзмана, что она покрывает «противоправный характер муниципального фильтра». Партия заявила, что «именно запретительный характер системы муниципального фильтра, а не процедурные вопросы не позволяют популярному политику и мэру столицы региона Евгению Ройзману участвовать в выборах» губернатора. «Яблоко» потребовало отмены муниципального фильтра при проведении выборов губернаторов.