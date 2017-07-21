Регионы ужесточают выборные законы вопреки сигналам сверху

Либеральные тенденции в федеральном законодательстве до регионов пока не дошли Pavel Rebrov / Reuters

В то время как федеральное избирательное законодательство перед осенними выборами было либерализовано, региональные законы, наоборот, меняются в сторону ужесточения, причем незадолго до старта кампании. Об этом говорится во втором докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, посвященном региональным и муниципальным выборам, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Эксперты напоминают, что вместо открепительных удостоверений и досрочного голосования появилась новелла о голосовании по месту нахождения, но большинство регионов не успели внести эти изменения в свои законы. Тем не менее эту норму все же планируют применять на выборах 16 губернаторов и 6 региональных парламентов. Правда, информирования о новой норме почти нет, поэтому не исключено, что она останется лишь на бумаге либо приведет к путанице у избирателей, предупреждают авторы доклада.

Изменения в региональные законы, напротив, оборачиваются сокращением электоральных возможностей партий (об этом говорилось в предыдущем докладе КГИ). Эксперты отмечают тренд на снижение численности депутатского корпуса, что ведет к увеличению размеров округов и удорожанию избирательных кампаний, снижает шансы на избрание оппозиционных кандидатов, у которых проблемы с финансами. Кроме того, усложняется структура партсписков, поэтому партии выдвигают искусственно завышенное число кандидатов, что обременяет их организационно и финансово.

Многие изменения, вносившиеся в последние месяцы перед началом избирательной кампании, не были связаны с приведением в соответствие с федеральным законом, а касались региональной избирательной системы. Например, в Северной Осетии закон, который поменял смешанную систему на пропорциональную, был принят за пять месяцев до назначения выборов. В Краснодарском крае за четыре месяца до начала кампании было введено разбиение списка на территориальные группы, а в Омске это произошло за три месяца до объявления выборов в горсовет. «Демократизация» губернаторских выборов ограничилась введением прямых выборов губернатора Севастополя и снижением муниципального фильтра с 8 до 5% в Ярославской области.

Региональное законодательство инертно и не получает сигналов с федерального уровня, говорит соавтор доклада Аркадий Любарев: «К тому же либерализация федерального законодательства была нацелена на президентские выборы, в отношении региональных выборов она не планировалась. Остаются вопросы, почему некоторые препятствия на президентских выборах убираются, а на региональных – нет: например, в части ограничений на наблюдение». Не исключено, что регионы боятся каких-то либеральных избирательных нововведений и того, что «Единая Россия» в таком случае выступит хуже, отмечает эксперт.

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков напоминает, что само законодательство, определяющее формат региональных выборов, более зарегулировано, чем федеральное: «Парламентской партии, чтобы принять участие в президентских выборах, достаточно провести съезд, а чтобы выдвинуть кандидата в губернаторы, надо собирать подписи муниципальных депутатов. Административный ресурс находится в руках губернатора и его команды, они и решают, кого допустить или не допустить на выборы». Поэтому КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» настаивают на отмене муниципального фильтра и обратились с соответствующим письмом к президенту, напоминает коммунист.

Нельзя говорить, что в регионах есть контригра по отношению к федеральной политике, возражает экспертам КГИ политолог, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов: «Это консерватизм региональных традиций и правоприменения, они не поспевают за федеральными инициативами. Соответствующий сигнал об изменениях дан, но, чтобы он прошел, нужно время». Конкуренция на всех уровнях выборов примерно как в 2015 г., т. е. достаточна для нормального развития политической системы, уверен Орлов.

Законодательство здесь не самый главный фактор, считает политолог Михаил Виноградов: «Важнее, что с федерального уровня не приходит сигнал о необходимости политического обеспечения конкурентности. Все-таки политическая воля не менее важна, чем законодательное регулирование. А сейчас наблюдается снижение интереса к теме конкурентности». Вторая проблема в том, что в целом снижается статус государственно-гражданской службы в силу активности правоохранителей, запрета на владение иностранными активами и других ограничений, добавляет эксперт: «Поэтому сильные игроки все чаще отказываются от участия в выборах, а это гораздо важнее, чем формальное представительство в кампании тех или иных партий».