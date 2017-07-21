Заплатить штраф за нарушителя смогут его друзья и родственники

По данным судебной статистики, россияне крайне неохотно платят наложенные на них штрафы Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает внести в Уголовный и Административный кодексы поправки, которые позволят гражданам платить штрафы за третьих лиц. Соответствующие законопроекты опубликованы на правительственном портале раскрытия информации. Административные штрафы за других можно платить без ограничений, следует из поправок, по уголовным делам – только если штраф назначен судом в качестве основного или дополнительного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые. Предусмотрена также возможность возмещения третьим лицом ущерба и других выплат, предусмотренных статьей 76.1 УК (речь идет об условиях освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления и преступления в сфере экономики). При этом специально оговаривается, что потребовать назад уплаченные деньги благодетель уже не сможет. Реализация таких предложений позволит упростить процедуру уплаты штрафов и обеспечит своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет, надеются авторы законопроекта.

По данным судебной статистики, россияне крайне неохотно платят наложенные на них штрафы. Так, из 85 млрд руб. административных штрафов, наложенных судами по делам об административных нарушениях в прошлом году, добровольно уплачена только десятая часть (7,2 млрд руб.). Всего 5 млрд руб. удалось взыскать принудительно. Из штрафов на сумму 16,3 млрд руб., наложенных в качестве наказания по уголовным делам, добровольно заплачено 797 млн руб. и еще 867 млн руб. удалось взыскать дополнительно.

Минфин предлагает узаконить уже сложившуюся практику, говорит Ирина Адамова из «Юков и партнеры»: и сейчас не существует проблемы с тем, чтобы заплатить за кого-то судебный штраф. Такие платежи принимаются бюджетом и судами, главное – правильно указать номер постановления. Был громкий прецедент, когда отец осужденной по делу «Оборонсервиса» бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой возместил причиненный дочерью ущерб, заплатив в казну около 300 млн руб., напоминает Адамова. Это не вызвало никаких претензий при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении Васильевой.

Зато нововведение поможет решить проблемы, которые часто возникают при блокировке счетов, например, в случае банкротства или из-за обеспечительных мер, радуется адвокат Юрий Гервис. Если ваш счет заблокирован, то получается замкнутый круг: вы не можете исполнить обязательства, это чревато новыми претензиями вплоть до уголовного преследования. Теперь решить проблему будет проще, говорит Гервис.