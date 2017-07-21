Депутаты отстаивают право встречаться с избирателями без санкции власти А. Гордеев / Ведомости

Депутаты трех фракций подали в Конституционный суд объединенную жалобу на поправки в закон о митингах, которыми введены ограничения на встречи депутатов с избирателями. Об этом сообщает сайт КПРФ. С июня этого года такие встречи могут проходить только «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Во всех остальных случаях мероприятия требуется согласовывать с органами исполнительной власти.

По мнению депутатов, такое нововведение нарушает принцип разделения властей и создает ограничения для исполнения депутатами всех уровней своих обязанностей по проведению встреч с избирателями. «В связи с принятием обжалуемого Федерального закона законодательная (представительная) власть ставится в зависимость от исполнительной власти, депутаты всех уровней лишены возможности самостоятельно принимать решения о проведении встреч со своими избирателями, а обязаны впредь согласовывать эти вопросы с органами исполнительной власти», - подчеркивается в жалобе.

Между тем статьи 97, 98 Конституции Российской Федерации, определяющие правовое положение депутата, не предполагают возможность таких ограничений. И даже более того: по закону парламентарии обязаны регулярно отчитываться перед избирателями о своей работе. В своей жалобе депутаты цитируют постановление Конституционного суда от 29 мая 1998 г., в котором тот указал: «Принцип разделения властей предполагает не только распределение властных полномочий между органами различных ветвей государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной из них подчинить себе другие».

Заявители напоминают, что в последнее время представителям оппозиции и так непросто реализовывать свое конституционное право на свободу собраний – им под разнообразными предлогами отказывают в согласовании мероприятий. Вступление оспариваемого закона в силу приведет к тому, что существующие ныне издержки в отношениях между гражданами и исполнительной властью при применении законодательства о митингах будут перенесены и на отношения между депутатами всех уровней и исполнительной властью, предупреждают они.

Хотя закон, приравнявший встречи депутатов с избирателями к митингам, только недавно принят, практика пошла таким путем еще раньше: в Москве, например, аналогичные поправки были приняты еще в 2016 г. и столичные депутаты от КПРФ успели получить несколько отказов в согласовании. Коммунисты оспорили нововведение в Мосгорсуде, но безрезультатно: он оставил изменения в силе. А 27 июня Лефортовский районный суд Москвы признал депутата муниципального округа Лефортово Александру Андрееву, встречавшуюся со своими избирателями, виновной в организации незаконного митинга и приговорил к штрафу в 25 000 руб.

Представлять в Конституционном суде интересы заявителей будут депутаты всех трех фракций – Юрий Синельщиков от КПРФ, Олег Шеин от «Справедливой России» и Сергей Иванов – от ЛДПР.

Это редкий для нынешнего времени случай, когда депутаты всех трех фракций сообща выступают против существующих правил, но последние поправки в закон о митингах – яркий пример очевидного «перегиба», который добивает партийную систему, и без того находящуюся в глубоком кризисе, констатирует политолог Александр Кынев. Вместо того чтобы попытаться как-то компенсировать партиям потери, власть только усиливает существующий политический вакуум, который в итоге заполняют радикальные силы, констатирует эксперт.