Армия продолжает вооружаться «Искандерами» и «Калибрами»

Ракетный комплекс «Искандер-М» Юрий Смитюк / ТАСС

Во II квартале 2017 г. промышленность поставила в войска бригадный комплект «Искандер-М», 11 самолётов, шесть вертолётов, 60 крылатых ракет «Калибр». Об этом министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил во время единого «дня военной приемки» - селекторного совещания с участием представителей Минобороны и промышленности. Всего было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения.

Было также поставлено девять радиолокационных станций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль «Совершенный», два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса «Борей».

Вооруженные силы России получат в этом году также 19 модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту, сообщил замминистра обороны генерал армии Николай Панков. «Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на- Дону, Хабаровска, а также парка «Патриот». В текущем году планируются к поставке еще 14 комплексов», - сказал Панков.

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