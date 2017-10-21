Правительство Испании выступило за досрочные выборы в Каталонии

Если сенат страны поддержит это решение, власти автономии будут отстранены

Барселона отреагировала на решение испанского правительства спонтанными «кастрюльными» протестами Emilio Morenatti / AP

В субботу в Испании состоялось чрезвычайное заседание правительства, на котором было решено применить ст. 155 Конституции страны в отношении автономного сообщества Каталония. В соответствии с этой статьей все действующее руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Управлять автономным сообществом до выборов нового руководства будет представитель, назначенный Мадридом. Теперь решение должен утвердить сенат, сессия запланирована на 27 октября.

Как заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии» (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что данное решение не означает ни приостановки полномочий женералитата как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки статуса автономии Каталонии. «Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен», — сказал Рахой.

Барселона отреагировала на решение испанского правительства спонтанными «кастрюльными» протестами, сообщают местные СМИ. После того как премьер объявил итоги чрезвычайного заседания, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью. Подобные народные протесты проходят в Каталонии уже на протяжении нескольких недель.

Response from Barcelona residents to triggering of article 155 - spontaneous pan-banging (calocolada) #Catalunya pic.twitter.com/32A8HCxhqe — Ben Ferguson (@FergusonBen) 21 октября 2017 г.

Официальная реакция каталонских властей ожидается в 21.00 по местному времени (22.00 мск), когда выступит глава женералитата Карлес Пучдемон. До этого в Барселоне состоится запланированная акция протеста против задержания лидеров двух общественных движений, выступающих за независимость Каталонии, — Жорди Санчеса и Жорди Куйшара.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 млн 20 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

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