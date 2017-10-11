Почему средний класс Каталонии хочет независимости от Испании

В то время как рабочие не поддерживают отделение

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Выступающие за независимость экономисты считают, что она позволила бы увеличить ВВП Каталонии на 8% в долгосрочной перспективе Gustau Nacarino / REUTERS

Основой сепаратистского движения в Каталонии стал средний класс. Он уверен, что остальная часть Испании тратит, причем впустую, налоги, собираемые в этом регионе, который гордится своими банками и промышленностью. Это стало одним из основных факторов, которые поставили Испанию на грань конституционного кризиса. «Независимость Каталонии – это бунт среднего класса, – утверждает историк Эндрю Даулинг из Кардиффского университета. – В отличие от представителей рабочего класса, эти жители Каталонии считают, что независимость принесет им лучшую жизнь».

Согласно опросу местного агентства по изучению общественного мнения, в июле за независимость Каталонии выступала примерно половина людей, причисляющих себя к среднему классу или его верхней прослойке. Для сравнения: среди рабочего класса отделение от Испании поддерживали только 28%.