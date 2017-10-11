Почему средний класс Каталонии хочет независимости от Испании
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Основой сепаратистского движения в Каталонии стал средний класс. Он уверен, что остальная часть Испании тратит, причем впустую, налоги, собираемые в этом регионе, который гордится своими банками и промышленностью. Это стало одним из основных факторов, которые поставили Испанию на грань конституционного кризиса. «Независимость Каталонии – это бунт среднего класса, – утверждает историк Эндрю Даулинг из Кардиффского университета. – В отличие от представителей рабочего класса, эти жители Каталонии считают, что независимость принесет им лучшую жизнь».
Согласно опросу местного агентства по изучению общественного мнения, в июле за независимость Каталонии выступала примерно половина людей, причисляющих себя к среднему классу или его верхней прослойке. Для сравнения: среди рабочего класса отделение от Испании поддерживали только 28%.
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