Высший суд Каталонии назвал незаконным объявление независимости

Высший суд Каталонии не признал законной декларацию о независимости региона, которую в ночь на 11 октября подписал президент женералитета Карлес Пучдемон. Как пишет El Mundo, суд выпустил специальное заявление по этому поводу. В нем говорится, что никакая «явная или подразумевающаяся» декларация независимости не имеет законной силы. «Только действующий закон, соответствие решения Конституции и постановлениям Конституционного суда могут быть источником правомерности и финансирования любого решения», - объяснил суд.

О том, что Пучдемон поставил свою подпись под декларацией о независимости провинции, ночью сообщил микроблог женералитета в Twitter. Из декларации следует, что Каталония станет независимым государством в форме республики и в ней вступят в силу законы о ее новом статусе. Каталонцы призывают международное сообщество и власти ЕС «вмешаться, чтобы остановить нарушение гражданских и политических прав в процессе, и следить за переговорным процессом с испанским государством».

За несколько часов до этого Пучдемон заявил об отделении Каталонии, но призвал парламент отложить вступление в силу декларации о независимости на время переговоров с Мадридом.

После экстренного заседания правительства Испании днем 11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от руководства Каталонии внести ясность: была ли провозглашена независимость. В зависимости от полученного ответа Мадрид выберет ответные меры. Он не исключил использования статьи 155 Конституции Испании, которая позволяет приостановить автономию Каталонии и ввести на этой территории прямое управление.