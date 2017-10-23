Итальянские области Венето и Ломбардия проголосовали за автономию от Рима

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Венето и Ломбардия, две богатые области на севере Италии, проголосовали за автономию от Рима на состоявшемся 22 октября референдуме. В Венето с региональным центром в Венеции при явке 57,2% и 100% подсчитанных протоколов «за» высказались 98,1% (2,27 млн человек), против 1,9%. В Ломбардии, где расположена финансовая столица Италии – Милан – участие в референдуме приняли 31,8% населения, из них «за» проголосовали 95,38% (2,4 млн), «против» - 3,86%.

Губернатор Венето Лука Зайя сообщил о хакерских атаках на системы, участвовавшие в подсчете голосов на референдуме. «У нас есть 3 уровня безопасности, хакеры превысили два. В это время мы немного застряли», - приводит его слова Corriere della Sera.