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Глава Каталонии назвал незаконным назначение представителя от Мадрида

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон считает, что правительство Испании нарушило закон, решив назначить в автономии представителя от Мадрида.

Накануне правительство Испании решило применить ст. 155 Конституции страны в отношении автономного сообщества Каталония. В соответствии с этой статьей все действующее руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Управлять автономным сообществом до выборов нового руководства будет представитель, назначенный Мадридом. Теперь решение должен утвердить сенат, сессия запланирована на 27 октября.

«Женералитат родился не с нынешней испанской Конституцией. Правительство самовольно и незаконно предложило назначить представителя для каталонцев. Не в первый раз каталонские властные институты получают удары со стороны Испании», — сказал Пучдемон.

Он добавил, что на все попытки каталонцев начать диалог испанское правительство отвечает либо молчанием, либо репрессиями.