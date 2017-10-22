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Политика
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Глава Каталонии назвал незаконным назначение представителя от Мадрида

Интерфакс/Ведомости
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Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон считает, что правительство Испании нарушило закон, решив назначить в автономии представителя от Мадрида.

Накануне правительство Испании решило применить ст. 155 Конституции страны в отношении автономного сообщества Каталония. В соответствии с этой статьей все действующее руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Управлять автономным сообществом до выборов нового руководства будет представитель, назначенный Мадридом. Теперь решение должен утвердить сенат, сессия запланирована на 27 октября.

«Женералитат родился не с нынешней испанской Конституцией. Правительство самовольно и незаконно предложило назначить представителя для каталонцев. Не в первый раз каталонские властные институты получают удары со стороны Испании», — сказал Пучдемон.

Он добавил, что на все попытки каталонцев начать диалог испанское правительство отвечает либо молчанием, либо репрессиями.

Политика
Новости

Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

Ведомости
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Михаил Саакашвили сообщил, что его соратников незаконно депортировали в Грузию. По его словам, это было сделано по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — написал Саакашвили в Facebook.

Накануне он презентовал «План спасения Украины». Саакашвили предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.

Бизнес
Новости

СМИ узнали, что Россия внесла Браудера в базу Интерпола

Интерфакс/Ведомости
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Россия в субботу внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в базу Интерпола, пишет газета The Guardian. По данным издания, этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным.

Газета отмечает, что Россия воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

Браудер разыскивается в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве, которое сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы. Вторым фигурантом дела является партнер Браудера Иван Черкасов.

Потерпевшими по делу проходят три отделения управления ФНС по Москве. Обвинение оценивает причиненный им ущерб в 3,5 млрд руб.

Политика
Новости

В Минобороны России сравнили сирийскую Ракку с Дрезденом 1945 года

Ведомости
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Заявления США о «выдающейся победе» над боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Ракке вызывают недоумение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракку до войны населяли 200 000 человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 000, отметил Конашенков. Он сравнил ее с Дейр-эз-Зором и его пригородами у реки Евфрат, где до войны проживало более 500 000 человек, «а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».

«При этом Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 г., стертого с земли англо-американскими бомбардировками. А Дейр-эз-Зор принимает ежедневно тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает забытую мирную жизнь», — отметил представитель Минобороны.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с ИГ. По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

Политика
Новости

Протестующие у здания Верховной рады выдвинули новые требования

Интерфакс / РИА Новости
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Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко, передает «РИА Новости».

«В течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа», — заявил выступавший на вече боец батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Кроме того, протестующие требуют, чтобы президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде. «Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны», — заявил Катана.

Ранее лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили презентовал протестующим свой «План спасения Украины», передает «Интерфакс». Он заявил о необходимости отменить медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также выступил за создание резервной армии.

Акция у здания Рады началась 17 октября и продолжалась всю неделю. Палаточный город на улице Грушевского по-прежнему остается на месте.

Политика
Новости

Трамп назвал освобождение Ракки прорывом в борьбе с ИГ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Я рад объявить, что “Сирийские демократические силы”, наши союзники в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — провозглашенную столицей террористической организации. Вместе наши войска уже освободили весь город от боевиков ИГ», — приводит Hill слова президента.

По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.

Бизнес
Новости

Суд отменил решение о выплате J&J $417 млн заболевшей раком женщине

Reuters/Ведомости
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Калифорнийский суд отменил решение, согласно которому компания Johnson & Johnson должна была выплатить $417 млн женщин, которая утверждает, что заболела раком яичников после использования присыпки для интимной гигиены от J&J.

Адвокат Марк Робинсон, представлявший женщину в суде, заявил, что будет подавать апелляцию. «Мы будем продолжать борьбу от имени всех женщин, пострадавших от этого опасного продукта», — сказал он.

Это не единственный случай, когда компанию обвиняли в небезопасности продукта. В мае этого года суд присяжных в штате Миссури обязал J&J выплатить $110 млн женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукции компании.

В феврале 2016 г. компанию обязали выплатить $72 млн семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Это решение было оспорено J&J и отменено на этой неделе.

Политика
Новости

Число погибших в Египте солдат и полицейских выросло до 52

Reuters
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До 52 выросло число полицейских и солдат-срочников, погибших в перестрелке с боевиками в Египте, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности страны. Вечером в пятницу сообщалось о 30 погибших.

Министерство внутренних дел Египта до сих пор не дало никаких данных о жертвах. Источники агентства уточняют, что среди погибших 23 полицейских, остальные — солдаты-срочники.

Египет борется с группами боевиков, обосновавшимися на Синайском полуострове, одна из них поддерживает запрещенную террористическую организацию «Исламское государство». В пятницу автомобили МВД страны попали под обстрел со стороны боевиков.

Политика
Новости

В Кабуле автомобиль со взрывчаткой въехал в автобус с курсантами

Reuters
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Террорист-смертник въехал на автомобиле, полном взрывчатки, в автобус одного из военных вузов Афганистана, сообщает Reuters. Инцидент произошел в субботу в Кабуле, погибли как минимум 15 человек - курсанты и их преподаватели.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной группировки «Талибан».

Это второй крупный взрыв в Кабуле за последние сутки. Накануне жертвами теракта в шиитской мечети стали более 50 человек.

Политика
Новости

Путин рассказал, что может быть «страшнее ядерной бомбы»

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин заявил, что человечество сейчас вступает в такой период развития, когда отказ от морально-нравственных ценностей может привести к катастрофическим последствиям.

«То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела», — сказал Путин, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Он отметил, что «все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его».

Путин привел в пример развитие генной инженерии. «Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом», — сказал он. В результате может быть создан «гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли», пояснил президент.

Политика
Новости

Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассекретить документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. «При условии получения большей информации я как президент позволю открыть столь долго засекреченные документы по Джону Ф. Кеннеди», — написал Трамп в Twitter.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно».

Газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщала, что президент, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы. По данным издания, ЦРУ считает, что это может угрожать национальной безопасности США.

Политика
Новости

Израиль обстрелял позиции сирийской армии

Интерфакс
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Израильская артиллерия обстреляла позиции сирийской армии в ответ на несколько случайных снарядов, упавших на контролируемую Израилем часть Голанских высот. Об этом сообщили израильские военные.

«В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по трем сирийским орудиям на сирийских Голанских высотах. Любые происшествия в будущем вынудят Армию обороны Израиля усилить ответные действия», — говорится в коммюнике.

По предварительным данным, снаряды упали в пустынной местности, в результате никто не пострадал и не был причинен ущерб.

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