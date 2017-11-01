Совфед посоветует российским компаниям отказаться от рекламы в Twitter

Минюст посоветует российским компаниям отказаться от рекламы в Twitter Chris Ratcliffe / Bloomberg

В Совете Федерации предлагают рекомендовать российским компаниям воздерживаться от рекламы в Twitter. Это одно предложение из того пакета, который рабочая группа палаты подготовила в части противодействия вмешательству во внутренние дела России. Об этом сообщил сенатор Олег Морозов на расширенном заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу попыток вмешательства во внутренние дела России. Поводом для заседания стало решение социальной сети Twitter заблокировать рекламу российских медиа - RT и Sputnik.

Представитель ФСБ Василий Дворников сообщил на заседании о резком росте финансирования радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», наращивающих сеть внештатных корреспондентов в регионах.

Как рассказал замминистра юстиции Олег Плохой, Минюст подготовил законопроект в части противодействия вмешательству во внутренние дела России. Также среди возможных ответных мер Плохой назвал усиление контроля за иностранными неправительственными организациями. Окончательный выбор в России сделают в зависимости от того, какие меры примет американская сторона против российских СМИ.

Итоговые рекомендации должна будет доработать и утвердить комиссия Совета Федерации по защите суверенитета.

Только 18 октября председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заверял, что сенаторы не составляли списков нежелательных российских СМИ. «Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось», - говорил он «Интерфаксу». О составлении списка СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России, сообщал РБК со ссылкой на источники в верхней палате и комиссии. В список, по их словам, в частности, вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Но 27 октября сервис микроблогов Twitter отказал в размещении рекламы телеканалу Russia Today и агентству Sputnik. Компания объяснила это решение тем, что, по ее оценке, финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в выборы в США. Госдепартамент США добивается, чтобы RT зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Внешнеполитическое ведомство заверяет, что это никак не отразится на возможности телекомпании работать в Америке.

Twitter на территории России может быть заблокирован в любой момент для «зеркального, адекватного» ответа на вмешательство США во внутренние дела России, сказал на заседании руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его подчиненные обнаружили в соцсети семь ссылок с рекламой детской порнографии и 139 - подпадающих под понятие «экстремизм», это дает право мгновенно заблокировать соцсеть, которой пользуются 8 млн россиян, однако пока Роскомнадзор вступает в переписку с администрацией Twitter и «терпеливо ждет».

В предварительной редакции комиссии по защите суверенитета была рекомендация «всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловном соблюдении Конституции РФ». Комиссия также учитывала «попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 г.» и советовала обратить внимание «отечественной и мировой общественности» на то, что Москва может принять «сугубо ответные меры зеркального характера» к работающим в России американским СМИ. Минюст получил рекомендации разработать поправки, ограничивающие деятельность иностранных СМИ в России в ответ на притеснения российских журналистов за рубежом.

Законодательные меры по усилению контроля за зарубежными НПО в России уже принимаются. 26 октября Дума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов организаций, работа которых признана нежелательной на территории России. Нежелательными уже признаны 11 НПО, но ни один из их сайтов до сих пор не заблокирован, отмечают авторы законопроекта. Официально поправки должны устранить лакуну, которая позволяет этим НПО продолжать распространять информацию в России, в том числе ради дестабилизации обстановки в стране. Существующая процедура блокировки интернет-ресурсов слишком сложна, чтобы прекратить такую деятельность оперативно. Поэтому авторы поправок предложили блокировать сайты нежелательных НПО без судебного решения.