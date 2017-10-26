Законопроект о блокировке сайтов «Открытой России» и фонда Сороса принят в первом чтении

Коснется ли закон сайта сетевого движения «Открытая Россия», неясно Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов организаций, работа которых признана нежелательной на территории России. Как сообщает «Интерфакс», внесли законопроект депутат от «Единой России» Юрий Швыткин, Александр Ющенко от КПРФ и Олег Николаев от «Справедливой России».

С мая 2015 г. Генпрокуратура имеет полномочия признавать нежелательными для России иностранные или международные неправительственные организации, которые угрожают основам конституционного строя России, говорится в пояснительной записке к поправкам. Следовательно, этим организациям нельзя и распространять в России свои информационные материалы, в том числе и в интернете. Нежелательными уже признаны 11 НПО, но ни один из их сайтов до сих пор не заблокирован, отмечают авторы законопроекта. Они связывают это со сложностями существующей процедуры блокировки интернет-ресурсов.

Между тем сайты таких организаций «используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, для формирования негативного общественного мнения и дестабилизации обстановки в стране», считают авторы законопроекта. Поэтому они предлагают своевременно блокировать их без судебного решения.

В ходе обсуждения поправок единоросс Виталий Милонов предложил заодно разрешить внесудебную блокировку и сайтов, предлагающих эротические услуги. Он объяснил ,что это по сути публичные дома, а таковые являются самыми нежелательными организациями для страны. «Нельзя ли включить к иностранным агентам и блокировать вместе с их сайтами еще и сайты организаций, которые предоставляют всевозможные услуги, и за одно блокировать номера их телефонов, потому что телефоны являются важным источником коммуникации?» - цитирует его агентство «Москва». Депутат Швыткин на это ответил, что предложения Милонова не имеют отношения к рассматриваемому законопроекту, но он может оформить их в другом, собственном проекте закона.

Из законопроекта Швыткина, Ющенко и Николаева следует, что для блокировки сайта НПО Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который и исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

Среди нежелательных для России НПО есть, к примеру, созданный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество». В апреле 2017 г. Генпрокуратура и Минюст признали нежелательными для России организациями британские движения OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия». В октябре Тверской суд Москвы признал законными решения Генпрокуратуры и Минюста внести британскую «Открытую Россию» в этот список. В сетевом движении «Открытая Россия» подчеркивали, что не имеют отношения к организациям, которые признаны нежелательными. Возможна ли блокировка сайте сетевого движения в случае принятия закона, неясно.

Если поправки будут приняты, то власти смогут до суда блокировать и сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и незаконным массовым акциям. Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков говорил «Ведомостям», что считает эту инициативу очередным «законом против Навального». Он выразил уверенность, что анонсы любых акций после его принятия могут повлечь блокировку сайтов оппозиционера.