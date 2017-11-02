Турчак пропустит встречу Путина с бывшими губернаторами

У Турчака в Псковской области в четверг заседание регионального законодательного собрания, где его присутствие обязательно, пояснил Песков «Ведомостям» причину его отсутствия в списках приглашенных к президенту А. Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин встретится с 10 из 11 губернаторов, досрочно ушедших в отставку в октябре. На встрече не будет бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака, назначенного врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». Он участвует в церемонии наделения полномочиями сенатора в Пскове и потому пропустит встречу, пояснили в Кремле.

Путин примет отставных губернаторов в своей резиденции в Ново-Огареве в четверг, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В числе приглашенных Песков перечислил 10 из 11 губернаторов, досрочно покинувших посты в сентябре и октябре этого года. Среди приглашенных Песков не назвал бывшего руководителя Псковской области Андрея Турчака, получившего после досрочной отставки пост врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

У Турчака в Псковской области в четверг заседание регионального законодательного собрания, где его присутствие обязательно, пояснил Песков «Ведомостям» причину его отсутствия в списках приглашенных к президенту. Депутаты Псковского областного собрания депутатов в четверг избрали Турчака сенатором от регионального парламента, сообщил ранее ТАСС. Заседание заксобрания было внеочередным, следовало из сообщения агентства.

Встречу с губернаторами-отставниками сам Путин анонсировал во время выступления на заседании Валдайского клуба в середине октября. Ушедшие в отставку губернаторы внесли существенный вклад в развитие своих регионов, президент даст их работе соответствующую оценку, рассказал журналистам Песков.