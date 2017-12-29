Власти Москвы объяснили появление бетонных блоков у входов в метро

Вход в метро «Профсоюзная» 29 декабря Екатерина Брызгалова / Ведомости

В Москве у входов самых загруженных станций метрополитена установят около 800 бетонных блоков. Подобные заграждения также появятся в местах массовых скоплений жителей и гостей столицы до 30 декабря. Блоки устанавливают на городских улицах для обеспечения безопасности в новогодние праздники. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Устанавливать бетонные блоки будут 28-30 декабря. «Планомерная работа по организации безопасных пространств, оборудованных заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в места массового скопления людей, ведется в Москве не первый год», - сообщили в департаменте.

В преддверии 31 декабря все столичные службы, отвечающие за безопасность на улицах города, переведены на усиленный режим работы. Во время новогодних праздников в столице будут введены дополнительные меры безопасности. Помимо бетонных блоков, препятствующих въезду автомобилей, в Москве следить за безопасностью будут при помощи видеокамер, а также наблюдения с воздуха.

«Переводится на усиленный режим несения службы и личный состав ГИБДД, в том числе на всех территориях, где проходят мероприятия празднования наступления Нового года», - уточнили в департаменте.

На открытых площадках Москвы, где планируются праздничные мероприятия, установят контрольно-пропускные пункты. Посетителей будут проверять с помощью металлодетекторов. Обеспечивать порядок и безопасность в местах массового скопления людей и на прилегающей к ним территории с 30 декабря по 8 января будут свыше 46 000 человек.

Крупное ДТП произошло 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар». Рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход. Четыре человека погибли, еще 11 человек пострадали. Девять из них находятся в больницах: двое - в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное устройство. Бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения магазина. По информации Следственного комитета России, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом. 28 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.