В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал перемен каждому

В этом обращении Путин совсем ничего не сказал про прошедший год

kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к жителям страны. Его уже увидели жители самого восточного часового пояса России, где уже наступил 2018 г. Видео также уже можно найти в сети.

«Этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», - начал свое обращение к россиянам президент.

Он отметил, что это семейный праздник. «Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», - сказал Путин.

В этом обращении Путин совсем ничего не сказал про 2017 г.

«Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», - отметил Путин. Кроме того, он пожелал, чтобы в новом году в жизни каждого человека, каждой семье произошли перемены к лучшему. «Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы», - закончил обращение президент.

Полный текст новогоднего обращения президента «На пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас - это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, – с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились - за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И как всегда мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную в новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды, пришло время сказать самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семье произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы. С праздником. С новым 2018 годом» Свернуть Прочитать полный текст

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