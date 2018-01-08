Директор ЦРУ рассказал о десятилетиях вмешательства России в выборы

Dado Ruvic / Reuters

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия десятилетиями пыталась вмешаться в выборы в США и следующая такая попытка Москвы ожидается на ноябрьских выборах в конгресс. Об этом Помпео сказал в интервью ведущему передачи Face the Nation телеканала CBS Джону Дикерсону.

«Несомненно. Занимались этим десятилетиями», - ответил Помпео на вопрос ведущего о том, пытаются ли русские подорвать легитимность выборов в США в 2018 г. Предстоящие выборы критически важны для республиканцев, которые надеются сохранить большинство в конгрессе.

Он уточнил, что в ЦРУ обеспокоены попытками повлиять на выборы в США не только со стороны России, но и со стороны других держав. «У нас множество врагов, стремящихся подорвать демократию западного образца, - заявил директор спецслужбы. - Мы последовательно защищаем безопасность и демократический характер выборов. Поэтому мы будем противодействовать попыткам со стороны России - и кого бы то ни было - этому помешать».

В конце ноября 2017 г. появились сообщения о том, что именно Майк Помпео станет новым госсекретарем США после ухода с этого поста Рекса Тиллерсона, испортившего отношения с президентом страны Дональдом Трампом. Белый дом заявил, что не планирует объявлений об отставке Тиллерсона, а сам он посоветовал СМИ «найти источники получше».

На посту директора ЦРУ Майк Помпео не демонстрировал какого-то особого взгляда на отношения России и США. В октябре американские СМИ раскритиковали заявление Помпео о том, что вмешательство России в выборы в США хотя и имело место, но не повлияло на их результаты. ЦРУ тогда было вынуждено уточнить, что высказывание об отсутствии влияния было необоснованным и преждевременным.

Спецслужбы США в минувшем году заключили, что именно Россия организовала утечку информации, выставившей в невыгодном свете конкурента Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Россия неоднократно на всех уровнях опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США.

10 главных кибератак в истории человечества