Назначенные президентом губернаторы оправдывают доверие

Осенью были назначены 11 врио губернаторов Андрей Гордеев / Ведомости

Назначенным осенью врио губернаторов удалось избежать конфликтов с местными элитами, говорится в докладе центра «Особое мнение» о первых итогах работы новых глав регионов. Доклад выпущен при при поддержке близкого к кремлю фонда ЭИСИ. Исключение составляют регионы, где стоит задача искоренения коррупции и где раньше были слабые команды, говорится в докладе. Отсутствие конфликтов эксперты объясняют «взвешенным подходом» и «неготовностью местных элит к открытому конфликту с президентскими назначенцами».

Среди исключений они называют Нижегородскую область и ее губернатора Глеба Никитина, у которого был конфликт бывшим мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, а также главу Дагестана Владимира Васильева. Васильев сделал самым значимым направлением — борьбу с коррупцией, которая замешана на национальных кланах, пишут эксперты. В понедельник стало известно о задержании председателя правительства республики, а также двух его заместителей.

Осенью были назначены 11 врио губернаторов. Они в первую очередь решают социально-экономические задачи, а политическая повестка формируется по линии выстраивания отношений с главами административных центров, говорится в докладе. Так, в Самарской, Нижегородской, Омской областях, Красноярском крае произошла смена глав административных центров регионов на лояльных губернаторам. Во Владивостоке и.о. главы администрации Константин Межонов из команды бывшего мэра города Игоря Пушкарева стал врио вице-губернатора края, а новый глава считается компромиссной фигурой, говорится в докладе. Риск обострения отношений может быть в Новосибирской области у Травникова с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Девять из одиннадцати врио губернаторов ограничились пока минимальными структурными перестановками в региональном правительстве. Возможно перестановки произойдут позже. Только Глеб Никитин в Нижегородской области и Андрей Травников в Новосибирской области произвели полное переформатирование структуры правительства.

Врио губернаторов стараются как можно менее конфликтно заходить в регион, говорит член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов: «Искать точки соприкосновения с элитами, не ломая никого через колено — это такая компромиссная модель взаимодействия и она дает свои плоды. Новые губернаторы прошли сложный кадровый отбор и то, что они стали сторонниками компромиссных стратегий — это правильно. Они должны объяснить всем участникам процесса, что делают одно и то же делают, насколько у них получается — это вопрос компетенций». Конфликты возникают там, где невозможно договориться о компромиссе, например, «где коррупционные интересы местной элиты вступают в противоречие с государственными интересами, как в Дагестане», продолжает Кузнецов. «Межэлитные конфликты являются маркером того, что в регионе не все хорошо. Если же их нет, то это означает, что ситуация в регионе здоровая», - добавляет он.

Нельзя говорить, что у нынешних назначенцев нет конфликтов на территориях, считает политолог Михаил Виноградов: «У Никитина, [губернатора Красноярского края Александра] Усса и [губернатора Самарской области Дмитрия] Азарова есть конфликты с предыдущей эпохой и повесткой. В Новосибирске назначенный врио непонятен, элиты просто притаились и считают, что Травников до осени не останется». По словам Виноградова, политики в принципе без конфликтов не бывает: «Политика - это в том числе борьба за ресурсы, а ресурсов всегда меньше, чем претендентов на них. Другое дело, что новые губернаторы пытаются говорить какие-то общие слова, представители элиты пробуют себя с ними соотносить и пытаться встраиваться во властные коалиции».