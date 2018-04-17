Омбудсмен Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад о правах человека
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в понедельник представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации с правами человека в России. Представляя документ, Москалькова с удовлетворением констатировала, что в общественном сознании ситуация с правами человека «несколько стабилизировалась и улучшилась». В аппарате уполномоченного рассчитали региональный индекс интенсивности обращений, который находится в прямой зависимости от социальной напряженности и чрезвычайных ситуаций, доложила Москалькова. Число регионов, в которых количество обращений было выше среднего показателя, сократилось на треть (с 18 до 14).
По результатам социологического исследования в аппарате омбудсмена рассчитали рейтинг значимости прав и свобод гражданина. Больше всего россиян волнуют социальные права (на бесплатную медицинскую помощь, образование, жилище и труд), резко выросла значимость права на справедливый суд (седьмая позиция в рейтинге), а вот политические права оказались где-то в конце списка (свобода слова – 10-е место, интерес к свободе собраний в пределах статпогрешности).
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